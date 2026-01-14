Bombaj štampa objavila novu pjesmu: "Bilo je pravo dobro", uskoro stiže i album

Bombaj štampa predstavila je novu pjesmu i spot “Bilo je pravo dobro”, kao uvod u objavu nadolazećeg albuma “Voljeću te vječno, a možda i duže”.

Riječ je o prvoj zvaničnoj najavi novog studijskog izdanja ove kultne sarajevske grupe, koje izlazi u saradnji s izdavačkom kućom Croatia Records, a spot donosi i posebno iznenađenje, pojavljivanje Tanje Ribič, supruge Branka Đurića u spotu benda.

Par već godinama izbjegava zajednička pojavljivanja u medijima i poslije filmova “Kajmak i marmelada” i “Traktor, ljubav i rock and roll”, za koji je muziku napisao Nedim Babović, ovo je njihovo prvo zajedničko pojavljivanje na ekranu.