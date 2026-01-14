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DŽON FORTE

Preminuo muzičar nominovan za Gremi, pronađen mrtav u domu: Nema očiglednog uzroka smrti

Forte je rođen u Njujorku, a muzičku karijeru započeo je vrlo rano, afirmišući se početkom dvadesetih godina kao jedan od saradnika na legendarnom alb

Takođe je učestvovao u stvaranju albuma “The Carnival” Vajklefa Žana. Instagram

E. A.

14.1.2026

Muzičar Džon Forte, nominovan za Gremi i poznat po saradnji sa grupom Fugees i kolektivom Refugee Camp All-Stars, preminuo je u 50. godini.

Njegovo tijelo pronađeno je u ponedjeljak popodne u porodičnoj kući u mjestu Čilmark, u američkoj saveznoj državi Masačusets, saopštila je policija.

Načelnik policije Čilmarka, Šon Slejvin naveo je u zvaničnom saopštenju da nema tragova nasilja niti očiglednog uzroka smrti.

Kako je dodao, slučaj je proslijeđen kancelariji državnog medicinskog istražitelja, koja će utvrditi tačan uzrok smrti.

Forte je rođen u Njujorku, a muzičku karijeru započeo je vrlo rano, afirmišući se početkom dvadesetih godina kao jedan od saradnika na legendarnom albumu “The Score”, koji je grupi Fugees donio Gremi nagradu.

Takođe je učestvovao u stvaranju albuma “The Carnival” Vajklefa Žana, koji je bio nominovan za Gremi.

Kao multiinstrumentalista i reper, Forte je objavio i nekoliko solo albuma, među kojima su “Poly Sci” i “I, John”, na kojima su gostovali brojni poznati muzičari, uključujući i Karli Sajmon. Njen sin, Ben Tejlor, bio je jedan od njegovih bliskih prijatelja.

Godine 2000. Forte je uhapšen na aerodromu i optužen za posjedovanje tečnog kokaina i trgovinu drogom. Osuđen je na 14 godina zatvora, ali mu je kazna smanjena nakon sedam godina, kada ga je pomilovao tadašnji američki predsjednik Džordž V. Buš, nakon snažne kampanje javnih ličnosti koje su se zalagale za njegovo oslobađanje.

Iza Džona Fortea ostali su supruga Lara Fuler, poznata fotografkinja, i dvoje djece.

# DŽON FORTE
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