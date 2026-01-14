Preminuo muzičar nominovan za Gremi, pronađen mrtav u domu: Nema očiglednog uzroka smrti

Muzičar Džon Forte, nominovan za Gremi i poznat po saradnji sa grupom Fugees i kolektivom Refugee Camp All-Stars, preminuo je u 50. godini.

Njegovo tijelo pronađeno je u ponedjeljak popodne u porodičnoj kući u mjestu Čilmark, u američkoj saveznoj državi Masačusets, saopštila je policija.

Načelnik policije Čilmarka, Šon Slejvin naveo je u zvaničnom saopštenju da nema tragova nasilja niti očiglednog uzroka smrti.

Kako je dodao, slučaj je proslijeđen kancelariji državnog medicinskog istražitelja, koja će utvrditi tačan uzrok smrti.

Forte je rođen u Njujorku, a muzičku karijeru započeo je vrlo rano, afirmišući se početkom dvadesetih godina kao jedan od saradnika na legendarnom albumu “The Score”, koji je grupi Fugees donio Gremi nagradu.

Takođe je učestvovao u stvaranju albuma “The Carnival” Vajklefa Žana, koji je bio nominovan za Gremi.