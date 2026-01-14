Čola zakazao i peti koncert: Ovo nikome za rukom još nije pošlo

Proslava Dana grada Sarajeva na najljepši način uz jednog od njegovih najvećih umjetnika svih vremena

Zdravko Čolić zakazao i peti koncert u Zetri 6.aprila

Zbog ogromnog interesa publike i nezapamćene potražnje za ulaznicama, Zdravko Čolić zakazao je i peti koncert u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu. Ovaj poseban koncert bit će održan na Dan grada Sarajeva, 6. aprila, čime dobija dodatnu simboliku i značaj kao najljepši poklon gradu koji je iznjedrio jednog od najvećih umjetnika ovih prostora.

Jedan od najvoljenijih regionalnih izvođača i bezvremenska muzička ikona, Zdravko Čolić još jednom potvrđuje neraskidivu vezu sa svojim rodnim gradom. Koliko ga sarajevska publika voli, najbolje potvrđuje činjenica da su četiri koncerta rasprodana u rekordnom roku. Osim sarajevske publike, na njegove koncerte pristižu posjetioci iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i regije.

Peti koncert u Zetri bit će, kao i prethodna četiri, upriličen uz veliki simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom Fedora Vrtačnika, posebno osmišljene orkestarske aranžmane bezvremenskih hitova, vrhunsku produkciju te jedinstvenu i neponovljivu Čolinu interpretaciju. Sarajevo će na Dan grada slaviti muziku, uspomene i umjetnost kroz koncert jednog od najvećih muzičkih simbola grada.

Organizaciju i produkciju potpisuje „Travel 4 Fun“, jedna od najpriznatijih organizacijskih kuća u regiji.

Ako ste propustili prethodne termine, ovo je vaša nova prilika da budete dio muzičkog događaja godine.

Ulaznice za peti koncert već su u prodaji putem sistema ulaznica.org.