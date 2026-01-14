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Čola zakazao i peti koncert: Ovo nikome za rukom još nije pošlo

Peti koncert u Zetri bit će, kao i prethodna četiri, upriličen uz veliki simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom Fedora Vrtačnika

Zdravko Čolić. Instagram

E. A.

14.1.2026

Proslava Dana grada Sarajeva na najljepši način uz jednog od njegovih najvećih umjetnika svih vremena

Zdravko Čolić zakazao i peti koncert u Zetri 6.aprila

Zbog ogromnog interesa publike i nezapamćene potražnje za ulaznicama, Zdravko Čolić zakazao je i peti koncert u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu. Ovaj poseban koncert bit će održan na Dan grada Sarajeva, 6. aprila, čime dobija dodatnu simboliku i značaj kao najljepši poklon gradu koji je iznjedrio jednog od najvećih umjetnika ovih prostora.

Jedan od najvoljenijih regionalnih izvođača i bezvremenska muzička ikona, Zdravko Čolić još jednom potvrđuje neraskidivu vezu sa svojim rodnim gradom. Koliko ga sarajevska publika voli, najbolje potvrđuje činjenica da su četiri koncerta rasprodana u rekordnom roku. Osim sarajevske publike, na njegove koncerte pristižu posjetioci iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i regije.

Peti koncert u Zetri bit će, kao i prethodna četiri, upriličen uz veliki simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom Fedora Vrtačnika, posebno osmišljene orkestarske aranžmane bezvremenskih hitova, vrhunsku produkciju te jedinstvenu i neponovljivu Čolinu interpretaciju. Sarajevo će na Dan grada slaviti muziku, uspomene i umjetnost kroz koncert jednog od najvećih muzičkih simbola grada.

Organizaciju i produkciju potpisuje „Travel 4 Fun“, jedna od najpriznatijih organizacijskih kuća u regiji.

Ako ste propustili prethodne termine, ovo je vaša nova prilika da budete dio muzičkog događaja godine.

Ulaznice za peti koncert već su u prodaji putem sistema ulaznica.org.

# ZETRA
# ZDRAVKO ČOLIĆ
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