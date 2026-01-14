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POP ZVIJEZDA

Hari Stajls misterioznim plakatima podigao prašinu: Fanovi kažu da znaju o čemu se radi

Fanovi vjeruju da svi ovi potezi ukazuju na skoru najavu četvrtog studijskog albuma

AP

E. A.

14.1.2026

Svjetska pop-zvijezda Hari Stajls nagovijestio je povratak muzici nakon gotovo četiri godine pauze, postavljanjem tajanstvenih bilborda u više svjetskih gradova, među kojima su New York, Manchester, Palermo, Sao Paulo i Berlin.

Na plakatima se nalazi poruka „We Belong Together“, postavljena preko fotografije stadiona prepunog fanova, snimljene tokom posljednjeg koncerta njegove svjetske turneje 2022–2023.

Istovremeno je pokrenut i web-stranicu s istim vizuelnim identitetom, koja posjetioce vodi u WhatsApp grupu „HSHQ“ (Harry Styles Headquarters), dodatno podgrijavajući nagađanja.

Fanovi vjeruju da svi ovi potezi ukazuju na skoru najavu četvrtog studijskog albuma, prvog nakon izuzetno uspješnog izdanja „Harry’s House“ iz 2022. godine, koje je osvojilo Brit i Grammy nagrade te iznjedrilo hitove poput „As It Was“ i „Late Night Talking“.

Iako se posljednjih 12 mjeseci povukao iz muzičkog fokusa, Stajls je viđen na maratonima u Tokiju i Berlinu, gdje je u septembru ostvario impresivno vrijeme od 2 sata i 59 minuta. Ipak, vjeruje se da paralelno radi na novom materijalu još od završetka turneje „Love On Tour“ prije tri godine.

Snimanja novog albuma prvi put su potvrđena u augustu 2024. godine, kada je Stajls viđen u londonskom RAK studiju. U međuvremenu su se pojavile i glasine o mogućoj rezidenciji u Madison Square Gardenu u New Yorku, kao i o nastupima u mančesterskoj dvorani „Co-op Live“, u kojoj je i sam investitor.

Dodatni nagovještaj povratka stigao je krajem decembra, kada je Stajls objavio osam minuta dug video pod nazivom „Forever, Forever“, snimljen tokom posljednjeg koncerta u Italiji 2023. godine. Video se završava porukom „We Belong Together“, čime je jasno povezan s aktuelnom kampanjom.

Fanovi širom svijeta pažljivo analiziraju i najsitnije detalje na plakatima – uključujući novi simbol s 12 strelica, za koji se nagađa da označava broj pjesama na albumu, kao i dodatne natpise koji bi mogli biti naslovi pjesama ili stihovi.

Iako zvanična potvrda još ne postoji, jedno je sigurno – Hari Stajls ponovo drži publiku u neizvjesnosti, a fanovi su više nego spremni za njegov povratak na muzičku scenu.

# HARI STAJLS
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