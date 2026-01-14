Hari Stajls misterioznim plakatima podigao prašinu: Fanovi kažu da znaju o čemu se radi

Svjetska pop-zvijezda Hari Stajls nagovijestio je povratak muzici nakon gotovo četiri godine pauze, postavljanjem tajanstvenih bilborda u više svjetskih gradova, među kojima su New York, Manchester, Palermo, Sao Paulo i Berlin.

Na plakatima se nalazi poruka „We Belong Together“, postavljena preko fotografije stadiona prepunog fanova, snimljene tokom posljednjeg koncerta njegove svjetske turneje 2022–2023.

Istovremeno je pokrenut i web-stranicu s istim vizuelnim identitetom, koja posjetioce vodi u WhatsApp grupu „HSHQ“ (Harry Styles Headquarters), dodatno podgrijavajući nagađanja.

Fanovi vjeruju da svi ovi potezi ukazuju na skoru najavu četvrtog studijskog albuma, prvog nakon izuzetno uspješnog izdanja „Harry’s House“ iz 2022. godine, koje je osvojilo Brit i Grammy nagrade te iznjedrilo hitove poput „As It Was“ i „Late Night Talking“.

Iako se posljednjih 12 mjeseci povukao iz muzičkog fokusa, Stajls je viđen na maratonima u Tokiju i Berlinu, gdje je u septembru ostvario impresivno vrijeme od 2 sata i 59 minuta. Ipak, vjeruje se da paralelno radi na novom materijalu još od završetka turneje „Love On Tour“ prije tri godine.