Oboren rekord Eurosonga: Sve dostupne karte nestale za manje od sat

Sve dostupne ulaznice za 70. Eurosong prodate su za rekordno kratko vrijeme, što potvrđuje izuzetnu popularnost ovog takmičenja i njegovu moć da okuplja publiku širom svijeta.

Veliko finale u Beču u maju rasprodato je za samo 14 minuta, dok su sve ulaznice za polufinala nestale za 20 minuta.

Sve dostupne karte, kako je saopšteno na sajtu Evropske radio-difuzne unije (EBU), nestale su manje od sat nakon početka prodaje.

“Wiener Stadthalle”, dvorana u kojoj će biti održano 70. takmičenje, od 12. do 16. maja, ima najveći kapacitet među evrovizijskim arenama posljednjih godina, sa oko 16.000 mjesta.

Martin Grin, direktor Eurosonga, kazao je da je odziv bio fenomenalan.

- Vidjeti da su sve rasprodane za ovako kratko vrijeme podsjeća nas šta Eurosong zaista predstavlja – radost, zajedništvo i dijeljeno iskustvo, što je danas važnije nego ikada. Za one koji nisu uspjeli da obezbijede karte, biće još prilika u proljeće - naglasio je Grin.

Podsjetimo, pjevačica Tamara Živković, pobjednica Montesonga 2025, kao predstavnica Crne Gore s numerom “Nova Zora” nastupiće u drugom dijelu prvog polufinala 70. Eurosongu u Beču, koje je na programu 12. maja.

Osim Crne Gore, u tom polufinalu biće i Gruzija, Portugal, Estonija, San Marino, Hrvatska, Švedska, Poljska, Litvanija, Belgija, Srbija, Izrael, Grčka, Finska i Moldavija.