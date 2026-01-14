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Otkriven uzrok smrti sina poznatog muzičara, preminuo u 52. godini

Džekson, muzičar i politički aktivista, potvrdio je smrt najstarijeg sina putem Fejsbuka 26. novembra 2025

Itan Braun i Džekson Braun. Instagram

E. A.

14.1.2026

Uzrok smrti Itana Brauna, sina poznatog muzičara Džeksona Brauna, koji je preminuo 25. novembra 2025. u 52. godini, zvanično je otkriven.

Itan je preminuo usljed kombinacije fentanila, metamfetamina i lidokaina, a smrt je okarakterisana kao nesreća.

To su podaci do kojih je došao People magazin, pozivajući se na medicinski izvor iz ustanove koja je radila obdukciju.

Džekson, muzičar i politički aktivista, potvrdio je smrt najstarijeg sina putem Fejsbuka 26. novembra 2025.

- Sa dubokom tugom javljamo da je Itan pronađen bez svijesti u svom domu i preminuo je. Molimo za privatnost i poštovanje porodice u ovom teškom periodu. Trenutno nema dodatnih informacija - pisalo je u saopštenju.

Itanova majka Filis, koja se udala za Brauna 1975, počinila je samoubistvo kada je Itan bio dijete.

Itan je izgradio karijeru u Holivudu kao model i glumac.

Pojavio se u kampanjama za dizajnere poput Isaaca Mizrahija, a producent Mark Ronson ga je opisao kao “pravu stvar — sa oštrim crtama lica i duhovitim pogledom koji otkriva njegovu suštinu,

Pored Itana, Džekson Braun ima i sina Rajana (43) iz braka sa bivšom suprugom Lin Sveni.

# ITAN
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