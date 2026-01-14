Robi Vilijams želi da obori rekord Bitlsa: Trenutno mi je to najvažnije u karijeri

Robi Vilijams otvoreno je priznao da bi volio da obori rekord Bitlsa za najviše albuma koji su dostigli prvo mjesto na britanskoj top listi sa novim albumom “BRITPOP”.

Bivši pjevač grupe Take That trenutno je izjednačen sa legendarnom četvorkom, sa po 15 albuma koji su bili broj jedan.

Ako njegov novi album stigne na prvo mjesto, a biće objavljen 6. februara, Vilijams će konačno postaviti novi rekord.

“O da, želim to više nego ijednu stvar u karijeri trenutno, naravno da želim”, rekao je Vilijams u emisiji “The Scott Mills Breakfast Show” na BBC Radio 2 stanici.

Kaže da je nekako razbio matricu.

- To potpuno budi moj sindrom prevaranta i prvo što osjetim je sramota. A onda ego kaže: ‘Osim moje porodice, djece i supruge, ovo je najvažnija stvar na svijetu’. Da li mislim da to zaslužujem? Ne. Da li sam na ivici da možda to postignem? Da. Da li treba da to zgrabim punom snagom? Da. I mogu li da naučim da budem zahvalan i srećan zbog toga? Zahvalan, možda. Ponosan, još nisam siguran, vidjećemo - rekao je Robi.

Pjevač je istakao da kada mu se desi nešto dobro, najčešće samo osjeti olakšanje što se nešto loše nije desilo, a ne može da se u potpunosti raduje uspjehu.

Vilijams je odgodio izlazak 13. studijskog albuma kako bi izbjegao sukob sa “The Life Of A Showgirl” Tejlor Svift.