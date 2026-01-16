Fanovi ljuti na Bed Banija uoči nastupa na Superboulu: Morao da promijeni odluku

Prošle godine je objavljeno da će 31-godišnji muzičar Bed Bani, čije je pravo ime Benito Antonio Martinez, nastupiti na stadionu Levis u Santa Klari, Kalifornija, 8. februara, što ga čini prvim solo latino muškim izvođačem koji je nastupio na Superboulu.

Prema oglasu koji je postao viralan na Reditu, kompanija je tražila veliku ekipu koja bi pratila Banija na terenu. Iako je uloga opisana kao “neplesna”, od kandidata se očekivalo da izvode usklađene pokrete i da se kreću po unaprijed određenim pozicijama kao dio veće produkcije.

Ali, mnogi su bili razočarani što je oglas zahtijevao i prilično stroge fizičke kriterijume: visinu između 170 i 183 cm, “vitku do atletsku građu” i mogućnost nošenja i kretanja u kostimima teškim do 18 kilograma.

Reakcije na društvenim mrežama

Fanovi koji se ne uklapaju u te okvire brzo su se oglasili u komentarima.

“Najmanje 167 cm i vitka/atletska građa… Muka mi je od ove priče o tome da je ovo ideal kome bi svi trebalo da težimo”, napisao je jedan korisnik, šaleći se: “Ionako to ne mogu vidjeti – očigledno gledaju preko moje glave”.

Drugi je dodao: “Plačem u modu vilenjaka. Zašto nisam naslijedio tatinu visinu?”

Jedna obožavateljka je priznala: “Romantizovala sam nastup na Superboulu sa Banijem, a visoka sam 163 cm”.

Novi oglas sa revidiranim zahtjevima

Kompanija Backlit Support, koja traži učesnike, povukla je svoj originalni oglas i objavila novi sa ažuriranim zahtjevima.

Nova verzija glasi: “Ponovo otvaramo prijave za terensku ekipu za koncert u poluvremenu Superboula LX. Posao je u suštini isti, ali posebno tražimo dodatne kandidate visine između 178 i 185 cm kako bismo ispunili ažurirane zahtjeve produkcije”.