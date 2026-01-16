Iglesijas negirao optužbe: Ja sam žrtva klevete, nikada nisam zlostavljao nijednu ženu

Pjevač Hulio Iglesijas, koga su dvije bivše radnice optužile za seksualno i psihičko maltretiranje, negirao je te optužbe i rekao da nikada nije “prisiljavao ili omalovažavao nijednu ženu”.

On je na svom Instagram profilu objavio saopštenje u kome je rekao da su optužbe “potpuno lažne”, da nikada nije osjetio “takvu zlobu” i da je žrtva “klevete”.

Kako je rekao ima snage da brani svoje dostojanstvo i obezbijedi da “ljudi znaju cijelu istinu”.

- Sa velikim žaljenjem odgovaram na optužbe dvije osobe koje su nekada radile u mojoj kući. Nikada nisam zlostavljao, prisiljavao ili omalovažavao nijednu ženu. Ove optužbe su apsolutno lažne i duboko me bole - napisao je Iglesijas, prenosi Pais.

Dvije žene koje su radile u njegovim vilama na Karibima, optužile su pjevača za seksulne napade i u tužbi navele da su bile seksualno napadnute i podvrgnute “neprimjerenom dodirivanju, uvredama i ponižavanju, u atmosferi kontrole i stalnog uznemiravanja”.

Za navodne napade, za koje se kaže da su se dogodili 2021. godine, javnost je saznala u utorak nakon trogodišnje zajedničke istrage španskog informativnog sajta elDiario.es i televizijske mreže na španskom jeziku Univision Noticias.

Prema novinarskoj istrazi, žene nisu imale ugovore o radu, morale su da pokazuju sadržaj svojih telefona, pa im je čak bilo zabranjeno i napuštanje rezidencije, a kako su navele bile su podvrgavane testovima na HIV, hepatitis i hlamidiju, kao i ginekološkim pregledima. Žene su navodno kontrolisali pjevačevi pouzdani asistenti, koji su ponekad svjedočili zlostavljanju, a ponekad i učestvovali u njemu.

U srijedu se, nakon objave u medijima, prijavila još jedna žena koja je rekla da je morala da podnese medicinsku dokumentaciju kada se prijavljivala za posao. Prve dvije žene podnijele su tužbu protiv Iglesijasa najvišem španskom krivičnom sudu, Audiencia Nacional, a navodi su predmet preliminarne istrage koju vode tužioci.