Ove pjesme u 2026. godini pune 20 godina: Sigurno ste čuli za ove hitove

Na društvenim mrežama je nedavno isplivao spisak domaćih hitova koji ove godine slave dvije decenije, a sudeći po komentarima, mnogi su zaključili da su ostarili.
Jedna od pjesama koja se posebno izdvojila je Stojin hit "Nešto mi govori" koji je posljednjih godina vrlo aktuelan.
Dona Ares – To mi nije trebalo
Slađa Alegro – Živim za to
Aco Pejović – Neverna
Boban Rajović – Provokacija
Zdravko Čolić – Sto puta
Dragana Mirković – Pečat na usnama
Ana Nikolić – Devojka od čokolade
Goga Sekulić – Gaćice
Beogradski sindikat – Alal vera