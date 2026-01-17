Ove pjesme u 2026. godini pune 20 godina: Sigurno ste čuli za ove hitove

Na društvenim mrežama je nedavno isplivao spisak domaćih hitova koji ove godine slave dvije decenije, a sudeći po komentarima, mnogi su zaključili da su ostarili.

Jedna od pjesama koja se posebno izdvojila je Stojin hit "Nešto mi govori" koji je posljednjih godina vrlo aktuelan.

Dona Ares – To mi nije trebalo

Slađa Alegro – Živim za to

Aco Pejović – Neverna

Boban Rajović – Provokacija

Zdravko Čolić – Sto puta

Dragana Mirković – Pečat na usnama

Ana Nikolić – Devojka od čokolade

Goga Sekulić – Gaćice

Beogradski sindikat – Alal vera