Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ESTRADA

Ove pjesme u 2026. godini pune 20 godina: Sigurno ste čuli za ove hitove

Jedna od pjesama koja se posebno izdvojila je Stojin hit "Nešto mi govori" koji je posljednjih godina vrlo aktuelan

Express

E. A.

17.1.2026

Na društvenim mrežama je nedavno isplivao spisak domaćih hitova koji ove godine slave dvije decenije, a sudeći po komentarima, mnogi su zaključili da su ostarili.

Jedna od pjesama koja se posebno izdvojila je Stojin hit "Nešto mi govori" koji je posljednjih godina vrlo aktuelan.

Dona Ares – To mi nije trebalo

Slađa Alegro – Živim za to

Aco Pejović – Neverna

Boban Rajović – Provokacija

Zdravko Čolić – Sto puta

Dragana Mirković – Pečat na usnama

Ana Nikolić – Devojka od čokolade

Goga Sekulić – Gaćice

Beogradski sindikat – Alal vera

# ESTRADA
# MUZIKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.