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POJASNIO SITUACIJU

Pjevač bez pardona progovorio o vezi s tri žene: "Svima sam im dao izbor"

Bivši supružnici imaju troje zajedničke djece, dok Ne-Yo ima još četvero djece iz drugih veza

Pjevač Ne-Yo s djevojkama. Instagram

E. A.

16.1.2026

Pjevač Ne-Yo u jednom gostovanju pokušao je objasniti kako je biti istovremeno u vezi s tri žene, dodavši kako to vidi kao - jednu zajedničku vezu.

Američki pjevač, tekstopisac i producent Ne-Yo izazvao je veliku pažnju javnosti, ovaj put zbog iskrenog razgovora o svom nekonvencionalnom ljubavnom životu. Dobitnik nagrade Grammy gostovao je u emisiji "Sherri", gdje je otvoreno progovorio o vezi koju istovremeno održava s tri žene.

Ne-Yo, pjevač hita "So Sick", pravog imena Shaffer Chimere Smith, trenutačno je javno u vezi s Arielle Hill, Cristinom i Moneii. Kako je objasnio, ne vidi to kao tri odvojene veze, već kao jednu zajedničku.

- Glavno je razumijevanje da nisam u tri veze. Ja sam u jednoj vezi s tri osobe - rekao je Ne-Yo, koji se na ovu bizarnu situaciju odlučio poslije, kako sam kaže, ružnog razvoda od bivše supruge Crystal Renay.

Ne vidi to kao tri odvojene veze, već kao jednu zajedničku. Instagram

Razvod je pokrenut u augustu 2022., a finaliziran u februaru 2023. godine. Bivši supružnici imaju troje zajedničke djece, dok Ne-Yo ima još četvero djece iz drugih veza.
# PJEVAČ NE YO
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