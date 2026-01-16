Pjevač bez pardona progovorio o vezi s tri žene: "Svima sam im dao izbor"

Pjevač Ne-Yo u jednom gostovanju pokušao je objasniti kako je biti istovremeno u vezi s tri žene, dodavši kako to vidi kao - jednu zajedničku vezu.

Američki pjevač, tekstopisac i producent Ne-Yo izazvao je veliku pažnju javnosti, ovaj put zbog iskrenog razgovora o svom nekonvencionalnom ljubavnom životu. Dobitnik nagrade Grammy gostovao je u emisiji "Sherri", gdje je otvoreno progovorio o vezi koju istovremeno održava s tri žene.

Ne-Yo, pjevač hita "So Sick", pravog imena Shaffer Chimere Smith, trenutačno je javno u vezi s Arielle Hill, Cristinom i Moneii. Kako je objasnio, ne vidi to kao tri odvojene veze, već kao jednu zajedničku.

- Glavno je razumijevanje da nisam u tri veze. Ja sam u jednoj vezi s tri osobe - rekao je Ne-Yo, koji se na ovu bizarnu situaciju odlučio poslije, kako sam kaže, ružnog razvoda od bivše supruge Crystal Renay.