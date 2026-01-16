Josip Čolić objavio novu pjesmu: Sarađuje s ovim sarajevskim autorom

Hrvatska glazbena senzacija Josip Čolić ponovno diže prašinu na regionalnoj glazbenoj sceni. Njegova nova pjesma “Mogao sam” donosi zaraznu melodiju, snažnu emociju i refren koji se lako ureže u pamćenje - sve ono što publika danas traži od velikog hita.

Iza pjesme stoji Feđa Imamović, glazbeni producent koji uspješno gradi Josipovu karijeru. Zajedno, Feđa i Josip predstavljaju idealan spoj energije i kreativnosti - Josip kao izvođač koji emociju nosi iskreno i bez kalkulacija, a Imamović kao autor koji precizno pogađa ono neizgovoreno.

Podsjetimo, Josipov debitantski singl “Iluzije” ostvario je ogroman regionalni uspjeh i u kratkom roku zapalio društvene mreže, čime je jasno dao do znanja da je riječ o izvođaču nove generacije kojeg publika želi i prati.

Pjesma „Mogao sam“ od danas je dostupna na svim streaming platformama, a publika može pogledati i video spot snimljen u Londonu, koji vas poziva na prelijepo putovanje londonskim ulicama i naglašava emotivnu priču pjesme.