Misteriozna pjevačica sa milionskim slušanjima: Ko je ona zapravo i da li uopšte postoji

Pjevačica Sijena Rouz ima iza sebe izuzetno uspješan mjesec.

Gotovo tri miliona mjesečnih slušalaca na Spotifaju i čak tri njene pjesme našle su se na viralnoj Top 50 listi. Najslušanija među njima, sanjiva balada “Into the Blue”, preslušana je više od pet miliona puta.

Senzacija godine

Ako se ovaj trend nastavi, Sijena Rouz mogla bi postati jedna od najvećih novih muzičkih senzacija godine.

Postoji, međutim, jedan ozbiljan problem – sve više dokaza ukazuje na to da ona uopšte ne postoji.

Striming servis Dizer saopštio je za BBC da su “mnogi njeni albumi i pjesme na platformi detektovani i označeni” kao sadržaj generisan vještačkom inteligencijom.

Detaljnijom analizom, znaci postaju očigledni: Sijena Rouz nema aktivne društvene mreže, nikada nije nastupala uživo, nema muzičkih spotova, a za veoma kratko vrijeme objavila je zapanjujući broj pjesama.

Između 28. septembra i 5. decembra objavila je najmanje 45 numera. Čak bi i Prins, poznat po neumornoj kreativnosti, teško mogao da isprati takav tempo.

Njen Instagram profil, koji je u međuvremenu deaktiviran, sadržao je niz gotovo identičnih portreta sa zamućenim, nestvarnim osvjetljenjem – tipičnim za AI generisane slike.

Na prvi sluh, pjesme poput “Into the Blue” i “Breathe Again” lako bi mogle da se nađu pored stvaralaštva Nore Džouns ili Ališe Kiz – džez gitare, mekani vokali, prijatan ambijent.

Ipak, brojni slušaoci primijetili su tzv. “AI artefakte”. U pojedinim pjesmama čuje se konstantno šištanje u pozadini, karakteristično za muziku generisanu pomoću aplikacija poput Suno i Udio.

Prosječni slušaoci

- Kada softver dodaje sve slojeve i instrumente, uvodi greške - objašnjava Gabrijel Brokal, viši istraživač u Dizeru.

- Te greške su poput otiska prsta – imaju jedinstven potpis koji otkriva koji je softver korišćen - dodao je.

Za prosječne slušaoce, znaci su i monoton ritam, generički tekstovi i vokal koji nikada ne improvizuje niti eksplodira u refrenu.

TikTok muzički kritičar Elosi57 opisao je iskustvo kao neku vrstu doline jezivosti, dok su korisnici na mrežama Iks, Threads i Bluski izražavali razočaranje kada su shvatili da njihova nova omiljena pjevačica možda nije stvarna.

Među onima koji su se “uhvatili” za muziku Sijene Rouz bila je i pop zvijezda Selena Gomez, koja je njenu pjesmu “Where Your Warmth Begins” koristila kao muzičku podlogu za Instagram objavu o Zlatnim globusima.