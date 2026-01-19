Hit sa milionima slušanja izbačen sa top lista

Pjesma koja je za kratko vrijeme osvojila milione slušanja u Švedskoj uklonjena je sa zvaničnih muzičkih top lista u toj zemlji.

Razlog je to što je nastala uz pomoć vještačke inteligencije.

Numera “I know, You’re Not Mine – Jag vet, du är inte min”, koju potpisuje “izvođač” Jacub, trenutno je prva na Spotify listi najpopularnijih pjesama u Švedskoj i do sada je prikupila više od pet miliona strimova.

Ipak, pošto je utvrđeno da je pjevač AI-generisan, švedska muzička industrija odlučila je da pjesmu isključi iz zvaničnih nacionalnih top lista.

Riječ je o folk-pop numeri zasnovanoj na akustičnoj gitari i nježnom vokalu, koja je veoma brzo postala najuspješnija pjesma godine u Švedskoj. Upravo zbog tog uspjeha, lokalni novinari počeli su da istražuju identitet pjevača, primijetivši da izvođač nema društvene mreže, medijske nastupe niti najavljene koncerte.

Švedski novinar Emanuel Karlsten otkrio je da je pjesma registrovana na grupu ljudi povezanih sa danskom kompanijom Stellar Music, koja se bavi muzičkim izdavaštvom i marketingom. Prema pisanju BBC-ja, dvojica članova tog tima rade upravo u AI odjeljenju kompanije.

Producenti, koji sebe nazivaju – tim Jacub, reagovali su mejlom u kojem su naveli da je njihov kreativni proces pogrešno shvaćen.

- Mi nismo anonimna tehnološka kompanija koja je samo pritisnula dugme. Iza projekta stoji tim iskusnih autora, producenata i muzičkih stvaralaca koji su uložili mnogo vremena, emocija i finansijskih sredstava - pojasnili su.