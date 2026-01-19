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MALTA

Ejdan položio popravni ispit, na Eurosong ide po historiju

Ejdanova pjesma osvojila je prvo mjesto kod žirija, dok je kod publike završila na drugoj poziciji

Društvena mreža "X"

E. A.

19.1.2026

Malta je izabrala predstavnika za 70. Eurosong, koji je na programu od 12. do 16. maja u Beču.

Nakon uzbudljivog finala nacionalnog takmičenja “Malta Eurovision Song Contest 2026”, pobjedu je odnio Ejdan (AIDAN) sa pjesmom “Bella”.

Za evrovizijsku kartu borilo se 12 pjesama. O pobjedniku su odlučivali i stručni žiri i publika, a “Bella” je na kraju trijumfovala sa ukupno 283 boda.

Ejdanova pjesma osvojila je prvo mjesto kod žirija, dok je kod publike završila na drugoj poziciji, što je bilo dovoljno za ukupnu pobjedu.

Ejdan je posljednjih godina jedan od najuspješnijih i najpopularnijih izvođača na Malti. Njegove pjesme redovno dominiraju top-listama, dok su mu koncerti među najposjećenijima u zemlji.

Redovan je gost velikih festivala i državnih manifestacija, uključujući i doček Nove godine na Malti, gdje je nastupao pred više od 50.000 ljudi.

Debitantski album “This Is AIDAN” objavio je 2023. godine, dok je 2025. predstavio EP “Wild, Wild, Wild” sa sedam pjesama.

Evrovizijska publika ga pamti i iz 2022. godine, kada je na nacionalnom izboru završio kao drugoplasirani sa pjesmom “Ritmu”, koja je potom sedmicama bila broj jedan na malteškim radio-stanicama.

Malta je prvi put učestvovala na Eurosongu 1971. godine, a nakon pauze tokom osamdesetih, redovni je učesnik takmičenja od 1991. godine.

U prvoj deceniji povratka, čak devet puta završila je u Top 10.

Najbolji rezultat Malta je ostvarila sa drugim mjestom – 2002. godine sa pjesmom “7th Wonder” u izvođenju Ire Losko, kao i 2005. godine kada je Kjara izvela pjesmu “Angel”.

Sada su sva očekivanja uprta u Ejdana i emotivnu numeru “Bella”, koja će Malti pokušati da donese istorijski rezultat na Eurosongu.

# EUROSONG
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