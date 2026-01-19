Ejdan položio popravni ispit, na Eurosong ide po historiju

Malta je izabrala predstavnika za 70. Eurosong, koji je na programu od 12. do 16. maja u Beču.

Nakon uzbudljivog finala nacionalnog takmičenja “Malta Eurovision Song Contest 2026”, pobjedu je odnio Ejdan (AIDAN) sa pjesmom “Bella”.

Za evrovizijsku kartu borilo se 12 pjesama. O pobjedniku su odlučivali i stručni žiri i publika, a “Bella” je na kraju trijumfovala sa ukupno 283 boda.

Ejdanova pjesma osvojila je prvo mjesto kod žirija, dok je kod publike završila na drugoj poziciji, što je bilo dovoljno za ukupnu pobjedu.

Ejdan je posljednjih godina jedan od najuspješnijih i najpopularnijih izvođača na Malti. Njegove pjesme redovno dominiraju top-listama, dok su mu koncerti među najposjećenijima u zemlji.

Redovan je gost velikih festivala i državnih manifestacija, uključujući i doček Nove godine na Malti, gdje je nastupao pred više od 50.000 ljudi.

Debitantski album “This Is AIDAN” objavio je 2023. godine, dok je 2025. predstavio EP “Wild, Wild, Wild” sa sedam pjesama.