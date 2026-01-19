Preminula glumica i pjevačica Senka Veletanlić

Tužnu vijest objavio je na Facebooku njen sin, poznati muzičar Vasil Hadžimanov.

- Jutros nas je napustila moja majka Senka Veletanlić nakon teške bolesti. Otišla je tiho, dostojanstveno, u snu, kao dama, baš kako joj i priliči. Volim te mama. Hvala ti mama - napisao je Vasil.

Senka Veletanlić, rođena je 27. maja 1936. u Zagrebu, započela je pjevačku karijeru još sa tri godine na radiju, a tokom studija pjevala je u poznatim zagrebačkim horovima, gdje je naučila tajne pjevačkog zanata i ubrzo postala solistkinja. Profesionalno se ozbiljno bavila pjevanjem od dolaska u Beograd 1960. godine, kao interpretatorka zabavne muzike.

Zajedno sa suprugom Zafirom Hadžimanovim, snimila je brojne uspješne televizijske šou programe, mjuzikle i šansone, a njihovi zajednički koncerti, poput recitala Pas pjevačica i Šansone na papiru, ostali su upamćeni u okviru Beogradskog proljeća. Senka se bavila i glumom, učestvujući u predstavi Američke priče, a sa filmom Tri Aleksandra Petrovića ostavila je trag u jugoslovenskoj kinematografiji.

Prvu ploču snimila je tek poslije 23 godine pjevačkog rada, dok su 2005. izašli duetski album "Ja i moja Senka" sa Zafirom Hadžimanovim i njen samostalni CD "Ovo je moja priča", sa izborom nagrađivanih šansona sa festivala.

Iako se mnogi slažu da se prerano povukla sa jugoslovenske muzičke scene, Senka Veletanlić ističe da nije žalila zbog toga. Ponosna je na uspjehe svoje porodice – supruga Zafira, sestre Bisere i sina Vasila, kao i na unuku Martu.