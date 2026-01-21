Sve oči svijeta biće uprte u ovog čovjeka: Noam Betan predstavljaće Izrael na Eurosongu

Finale izraelskog muzičkog takmičenja “The Next Star” donijelo nam je novog učesnika Eurosonga u Beču. Nakon višemjesečne potrage za novom muzičkom zvijezdom, Izrael je dobio predstavnika u liku Noama Betana. On će predstavljati Izrael 12. maja u prvom polufinalu (te noći nastupiće i crnogorska predstavnica Tamara Živković), a potencijalno i u finalu 16. maja. Sve oči svijeta biće uprte u njega, zbog dobro poznate političke situacije. Podsjetimo, zbog učešća Izraela na Eurosongu u Beču sa istog su se povukli Slovenija, Holandija, Španija, Irska i Island. Završno veče popularnog talent šoua okupilo je četvoro finalista koji su se borili za pobjedu.



Nakon izvođenja pjesama i glasanja, troje najboljih plasiralo se u superfinale, gdje su ponovo nastupili, nakon čega je uslijedila konačna odluka. Titulu pobjednika i evrovizijskog predstavnika odnio je Noam, naslijedivši prošlogodišnju predstavnicu Izraela, pjevačicu Juval Rafaeli. Pjesma sa kojom će Noam Betan predstavljati Izrael na Eurosongu biće izabrana internim putem, odlukom stručnog žirija. Noam ima 27 godina. Rođen je u Izraelu u porodici francuskih roditelja koji su se ranije doselili iz Grenobla. Muzičkoj publici nije nepoznat – 2018. godine učestvovao je u još jednom muzičkom rijaliti programu “Aviv or Eyal”, gdje je zauzeo treće mjesto. Kao kantautor, većinu pjesama piše sam, a prvi singl objavio je 2021. godine. Numere poput “Buba” i “Madam” ostvarile su zapažen uspjeh na lokalnoj sceni. Zanimljivo je da je Betan još kao tinejdžer pokušao da se plasira u takmičenje čiji je sada pobjednik, ali tada nije uspio da prođe audicije, uprkos tome što ga je direktor emisije ohrabrivao da se ponovo prijavi. Deset godina kasnije, upornost se isplatila. Odmah nakon proglašenja pobjednika, Betan nije krio emocije.