Snima se film o Oziju Ozbornu, sin potvrdio: Izabran je fenomenalan glumac

Sin Ozija Ozborna, Džek Ozborn, potvrdio je da je u pripremi biografski film o njegovom ocu i da je za glavnu ulogu izabran “fenomenalan” glumac.

Prema njegovim riječima, porodica je nakon nekoliko godina razvoja projekta konačno odlučila ko će u igranom filmu tumačiti Ozija Ozborna, muzičku ikonu.

“U punom smo jeku sljedeće faze razvoja ovog filma”, rekao je Džek Ozborn Biliju Morisonu u svom podkastu “Influenced” na SiriusXM-u.

“To je igrani film koji razvijamo sa studijima Sony već, recimo, šest godina.”

Iako je potvrdio da je glumac izabran, Džek zasad nije želio da otkrije njegovo ime.

“Imamo naš izbor i još ne mogu ništa da kažem, ali to je fenomenalan, fenomenalan glumac”, izjavio je i dodao:

“Imamo angažovanog reditelja i trenutno radimo na prepravci scenarija.”

Bili Morison, koji je bio prijatelj pokojnog pjevača, rekao je da vjeruje kako bi Ozi “uživao” u filmu o svom životu.

Džek se složio i podijelio anegdotu o očevim reakcijama na vijesti o projektu.

"Da, bi. Govorio bih mu novosti: ‘Sreli smo se sa ovim tipom’ i ‘Ovo se dešava’. A on bi samo rekao: ‘Baš me briga. Samo mi javite kad izađe da mogu da ga pogledam’.”

Ozijeva supruga Šeron takođe je naglasila važnost filma.

U intervjuu sa Pirsom Morganom u decembru izjavila je da joj je “glavni” cilj da završi biografski film.

- Imamo dogovor i sada tražimo ljude koji će raditi na filmu - rekla je.

Frontmen grupe Black Sabbath, Ozi Ozborn, preminuo je prošle godine u 76. godini.

Njegova smrt uslijedila je samo nekoliko nedjelja nakon što je sa Black Sabatthom nastupio na oproštajnom koncertu “Back to the Beginning” u Birmingemu.