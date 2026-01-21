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MUZIČKA LEGENDA

Snima se film o Oziju Ozbornu, sin potvrdio: Izabran je fenomenalan glumac

Iako je potvrdio da je glumac izabran, Džek zasad nije želio da otkrije njegovo ime

Ozzy Osbourne. Instagram

E. A.

21.1.2026

Sin Ozija Ozborna, Džek Ozborn, potvrdio je da je u pripremi biografski film o njegovom ocu i da je za glavnu ulogu izabran “fenomenalan” glumac.

Prema njegovim riječima, porodica je nakon nekoliko godina razvoja projekta konačno odlučila ko će u igranom filmu tumačiti Ozija Ozborna, muzičku ikonu.

“U punom smo jeku sljedeće faze razvoja ovog filma”, rekao je Džek Ozborn Biliju Morisonu u svom podkastu “Influenced” na SiriusXM-u.

“To je igrani film koji razvijamo sa studijima Sony već, recimo, šest godina.”

Iako je potvrdio da je glumac izabran, Džek zasad nije želio da otkrije njegovo ime.

“Imamo naš izbor i još ne mogu ništa da kažem, ali to je fenomenalan, fenomenalan glumac”, izjavio je i dodao:

“Imamo angažovanog reditelja i trenutno radimo na prepravci scenarija.”

Bili Morison, koji je bio prijatelj pokojnog pjevača, rekao je da vjeruje kako bi Ozi “uživao” u filmu o svom životu.

Džek se složio i podijelio anegdotu o očevim reakcijama na vijesti o projektu.

"Da, bi. Govorio bih mu novosti: ‘Sreli smo se sa ovim tipom’ i ‘Ovo se dešava’. A on bi samo rekao: ‘Baš me briga. Samo mi javite kad izađe da mogu da ga pogledam’.”

Ozijeva supruga Šeron takođe je naglasila važnost filma.

U intervjuu sa Pirsom Morganom u decembru izjavila je da joj je “glavni” cilj da završi biografski film.

- Imamo dogovor i sada tražimo ljude koji će raditi na filmu - rekla je.

Frontmen grupe Black Sabbath, Ozi Ozborn, preminuo je prošle godine u 76. godini.

Njegova smrt uslijedila je samo nekoliko nedjelja nakon što je sa Black Sabatthom nastupio na oproštajnom koncertu “Back to the Beginning” u Birmingemu.

# OZI OZBORN
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