Pjevač otišao u Medinu: Gura oca u kolicima, evo šta je poručio

Podsjetimo, pjevač Emir Habibović dobio je dvije kćerke sa "Zvezdom Granda", Tamarom Selimović, koja je 14 godina mlađa od njega.

- Nekada je on mene vodio kroz život! Eto, život je takav, na svu sreću nas ima dosta sinova… pa sam za početak prvi da taj zadatak dovršim za svoje roditelje! Moj otac i ja u Medini - napisao je Emir.

Po dolasku u džamiju, Emir se odmah oglasio na društvenim mrežama i objavio emotivnu fotografiju sa ocem, koji je u kolicima. Uz prizor koji je dirnuo mnoge, pjevač mu se javno obratio, ne krijući ponos, zahvalnost i duboke emocije, a poruka je izazvala brojne reakcije i riječi podrške njegovih pratilaca.

Pjevač Emir Habibović otputovao je u Medinu, a na ovo posebno putovanje poveo je i svog oca, za kojeg je izuzetno vezan.

Iako se on ne eksponira često u javnosti, pjevača su mediji sada zatekli na aerodromu gdje je bio u društvu koleginice Jane Todorović, s kojom je nastupao u inostranstvu.

Emir je sada za medije progovorio o svom privatnom životu i tom prilikom se dotakao priče da su Tamarini roditelji zabranili njihovu vezu zbog razlike u godinama.

- Što se tiče razlike u godinama, ja smatram da 14 godina nije neka razlika. Složiće se sa mnom većina ljudi da je tako. Nažalost, ja sam imao tu ružnu prošlost i ja se slažem s njima donekle, ali vrijeme čini svoje, oni su vidjeli ko sam i kakav sam. Vrijeme će tek i pokazati svoje, sada smo naravno u fenomenalnom odnosu. I moji i njeni su porodični ljudi, tako da je sve kako treba - rekao je pjevač.

Ne zaboravlja Šabana

Jedan od onih pjevača koji na pravi način čuvaju uspomenu na tragično preminulog pjevača Šabana Šaulića je njegov kolega Emir Habibović.

- Za mene je vrijeme stalo otkako Šaban nije s nama. Vječno će da traje jer njegova muzika i glas su neprolazni. Za mene je velika čast što sam imao priliku da ga upoznam, radim, ali i da budem u njegovom društvu. Jedva čekam 25. april kada ćemo svi zajedno u 'Dva jelena' da pjevamo Šabanove hitove i uživamo u jednoj lijepoj muzičkoj večeri u znak sjećanja na legendu koju svi pamtimo samo po dobrom - rekao je Emir, koji je već godinama jedan od najtraženijih pjevača u dijaspori.

Do sada je objavio dva albuma, a vjeruje da će pravi bum napraviti s trećim, koji će objaviti krajem mjeseca.