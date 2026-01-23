Umrla legenda svjetskog rokenrola

Nekadašnji basista grupe Scorpions, Frensis Buholc, preminuo je u 71. godini.

Smrt basiste potvrdila je njegova porodica u objavi na Facebooku jutros, 23. januara.

Sa neizmjernom tugom i teška srca dijelimo vijest da je naš voljeni Frensis preminuo juče nakon privatne borbe sa rakom. Napustio je ovaj svijet mirno, okružen ljubavlju.

Naša srca su slomljena. Tokom njegove borbe sa rakom, ostali smo uz njega, suočavajući se sa svakim izazovom kao porodica – baš onako kako nas je on učio.

Njegovim fanovima širom svijeta – želimo da vam zahvalimo na vašoj nepokolebljivoj lojalnosti, vašoj ljubavi i vjeri koju ste polagali u njega tokom njegovog nevjerovatnog putovanja. Dali ste mu svijet, a on vam je zauzvrat podario svoju muziku. Iako su žice utihnule, njegova duša ostaje u svakoj noti koju je odsviao i u svakom životu koji je dotakao.

S ljubavlju i zahvalnošću,

Hela, Sebastijan, Luiza i Marijeta"

Rođen u Hanoveru, u Zapadnoj Njemačkoj, 19. februara 1954. godine, Frensis Buholc je svirao sa gitaristom rođenim u Diseldorfu, Ulijem Jonom Rotom, u hard rok bendu Dawn Road. Obojica su se pridružila grupi Scorpions nakon odlaska Mihaela Šenkera u UFO, a svoj studijski debi sa bendom imali su 1974. godine na albumu Fly To The Rainbow.

Rot je napustio Scorpions 1978. godine nakon objavljivanja petog albuma benda, Taken By Force, ali je Buholc ostao u grupi do 1992. godine, svirajući na klasičnim albumima kao što su Lovedrive (1979), Blackout (1982), Love At First Sting (1984), kao i na koncertnim albumima Tokyo Tapes (1978) i World Wide Live (1985).

Njegov poslednji album sa bendom bio je Crazy World iz 1990. godine, koji sadrži njegov jedini koautorski kredit sa grupom, na pesmi "Kicks After Six".

Nakon odlaska iz Scorpions, Buholc je nastupao na turnejama sa Ulijem Jonom Rotom i snimao sa hanoverskim bendom Dreamtide, pre nego što se pridružio bivšem kolegi iz Scorpions, Mihaelu Šenkeru, u njegovom bendu Temple Of Rock. Snimio je dva albuma sa Michael Schenker's Temple of Rock: Bridge the Gap (2013) i Spirit on a Mission (2015).