Drama u porodici Bekam pogurala Viktorijinu pjesmu na vrh liste najslušanijih

Pjesma Viktorije Bekam (Victoria Beckham) iz 2001. godine "Not Such an Innocent Girl" izbila je na prvo mjesto iTunes liste najslušanijih u Velikoj Britaniji i Irskoj, i to usred javne drame unutar porodice Bekam. Njena solo numera doživjela je neočekivani povratak na vrh ljestvica čak 23 godine nakon objavljivanja, zahvaljujući koordiniranoj akciji fanova koji su odlučili da pjesmu masovno kupuju i dijele kako bi je doveli do broja jedan.

Ovaj neobičan uspjeh poklopio se s intenzivnim porodičnim sukobom koji je dospio u javnost nakon što je njen najstariji sin Bruklin Bekam (Brooklyn Beckham) na Instagramu uputio oštre kritike roditeljima. Optužio ih je za pretjeranu kontrolu i narušavanje privatnosti, iznoseći i tvrdnje da je Viktorija, prema njegovim riječima, sabotirala prvi ples na njegovom vjenčanju s Nikolom Pelc (Nicola Peltz). Dodatnu pažnju izazvala je i simbolika samog naslova pjesme "Not Such an Innocent Girl", odnosno "ne tako nedužna djevojka", što su mnogi fanovi povezali s aktuelnim porodičnim tenzijama. Drama u porodici Bekam brzo je postala globalna tema, a reakcije javnosti bile su burne. Fanovi su činjenicu da Viktorija do sada nikada nije imala solo singl na prvom mjestu nazvali "nacionalnom tragedijom" te su, iz revolta i podrške, masovno preuzimali pjesmu kako bi joj osigurali historijski uspjeh na top-listama.