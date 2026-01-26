Sanjin "zapalio" scenu: Prošao u naredni krug, a Karleuša mu skočila u zagrljaj

Sanjin Draganović nastupao je u "Pinkovim zvezdama" sada u subotu, a za svoju prvu pjesmu izabrao je numeru Saše Matića „Kad tonem“, a njegova mentorica je Jelena Karleuša. Za svoje drugo predstavljanje Sanjin je odabrao pjesmu Milana Stankovića „Od mene se odvikavaj“, a nakon završenog nastupa dobio je sva četiri „da“ i direktno prošao u naredni krug.

Sanjin Draganović . Instagram Sanjin Draganović . Instagram



– Ti si jedini kandidat od svih prijavljenih koji razmišlja od cipela. Ja sam imala nešto slično u pjesmi „Čuješ li me, majko Jovanova“. Razmišljaš kako treba da izgleda jedna buduća zvijezda. Ušao si vrlo nesigurno u prvu pjesmu, ali ja sam postala vrlo slaba na tebe, sad se kajem što nisi ostao kod mene. Sad kad si izašao, meni je pala vilica dovde i mislim se: Bože, da li je moguće da postoji stvorenje koje zna šta je šou-biznis i kako se treba odnositi prema ovoj sceni. Pola kandidata koji odlično pjevaju ne znaju kako su došli – rekla je Zorica. – Zorice, vi imate moje srce zauvijek, hvala vam puno – rekao je Sanjin. – Mislim da je on jedan od najboljih primjera napretka u ovom šouu. Bilo je to scenski i ranije upečatljivo, ali koliko je napredovao što se tiče vokala i pjevanja, vidi se da se trudiš, baš je dobro – rekao je Desingerica.

– Činjenica je da si pjevački napredovao. Složila bih se da je prva pjesma krenula nesigurno, ali se dobro razvila. Druga pjesma je bila tačna, odrađena kako treba. Scenski nastup je odličan, možda mrvicu preagresivan, možda malo da se povučeš. Možda ne tijelo, koliko lice – možda bi trebalo da budeš malo draži, umilniji. Publika treba da te prihvati, da ih šarmiraš, da budeš dopadljiv, to ti je moj savjet – rekla je Viki.