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REPER PRIVUKAO PAŽNJU

Trejler za “Odiseja”: Travis Skot debitovao u epskoj priči Kristofera Nolana

Nolan je za Empire Magazine izjavio da je sistem blimp prava revolucija

Agencije

E. A.

26.1.2026

Reper i muzičar Travis Skot debitovao je u novom TV trejleru za epski film “The Odyssey” Kristofera Nolana, koji je premijerno prikazan tokom nedjeljne NFL utakmice između New England Patriotsa i Denver Broncosa na Foksu.

U trejleru, Skot stoji na stolu i zahtijeva pažnju vojnika, među kojima se nalazi i Tom Holand. Njegov nastup brzo je postao viralan na društvenim mrežama, izazivajući veliko interesovanje fanova i medija.

Ovo nije prva saradnja između Skota i Nolana – muzičar je ranije snimio pjesmu “The Plan” za Nolanov naučno-fantastični film “Tenet” iz 2020. godine.

- Njegov glas postao je posljednji element jednogodišnjeg mozaika - rekao je Nolan tada za GQ.

Film “The Odyssey” obećava da će biti jedno od najiščekivanijih filmskih ostvarenja u posljednje vrijeme, sa glumačkom postavom koja uključuje Meta Dejmona kao grčkog heroja Odiseja, En Hatavej, Roberta Patinsona…

Posebna pažnja posvećena je tehnologiji snimanja. “The Odyssey” je prvi narativni film snimljen potpuno IMAX kamerama. Prethodno je to bilo gotovo nemoguće zbog glasnoće kamera, koja otežava snimanje intimnih dijaloga. Novi sistem kućišta, nazvan “blimp”, značajno smanjuje buku, omogućavajući snimanje šapata glumaca na udaljenosti od samo nekoliko centimetara.

Nolan je za Empire Magazine izjavio da je sistem blimp prava revolucija.

- Možete snimati samo centimetar od lica glumca dok šapće, i zvuk je upotrebljiv. To otvara vrata intimnim izvedbama na najljepšem formatu na svijetu - otkrio je reditelj.

# TRAVIS SKOT
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