Džodžo Siva otkriva planove: Želim dijete sa sadašnjim momkom

Pjevačica Džodžo Siva (22) otvoreno je govorila o želji da postane majka u vezi sa momkom, britanskom televizijskom zvijezdom Krisom Hjuzom.

U razgovoru za E! News, Siva je priznala da želi da njihova buduća djeca “nose” osobine partnera.

- Megan Trejnor mi je jednom rekla: ‘Shvatićeš da voliš nekoga kad ga zavoliš toliko da želiš da napraviš bebu koja je njegova kopija’. Sada shvatam šta želi da kaže. Volim Krisa toliko da mi treba mini Kris - kazala je Siva.

Osim toga, Hjuz je nedavno poslao Sivi fotografiju sebe iz djetinjstva, što je pojačalo njen entuzijazam.

- Bilo je stvarno slatko. Pomislila sam: ‘Uh oh' - dodala je Siva.

Ranije ovog mjeseca, Siva je na TikToku podijelila AI-generisane slike njihove buduće porodice, uključujući sina i kćerku.