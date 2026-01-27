Sergej Ćetković priznao da još uči da "pusti probleme"

Pjevač Sergej Ćetković otvorio je emisiju „Nikad nije kasno“ na zadovoljstvo cijele ekipe. U svom prepoznatljivom, gospodskom maniru, Sergej je uživo izveo svoja dva velika hita, „Istine i laži“, inače naslovnu pjesmu istoimene hit-serije.

Nakon nastupa pozdravljen je gromoglasnim aplauzom i ovacijama, a na sceni su ga pozdravili i domaćini emisije Dragana Katić i Žika Jakšić, prenosi Grand.

- Ovo je bilo divno, zaista treba pustiti probleme i pustiti samo emociju, makar u ovoj emisiji - rekla je Dragana.

Sergej se nasmijao na voditeljičin komentar i obrazložio da ni sam još uvijek ne zna kako da „pusti probleme“.

- Ja sam pisao ovu pjesmu, ali još uvijek to učim i nikako da naučim - dodao je pjevač.