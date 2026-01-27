Bili Ajliš poziva slavne ličnosti da progovore protiv ICE-a nakon nove smrti: Hej, hoćete li se oglasiti?

Smrt 37-godišnjeg medicinskog tehničara Aleksa Pretija izazvala je masovne proteste u Sjedinjenim Američkim Državama, a pop zvijezda Bili Ajlis poziva više “slavnih kolega” da osude postupke ICE-a (Imigraciona i carinska služba).

Na Instagramu, devetostruka dobitnica Gremija objavila je fotografiju uz opis: “Hej, moje kolege slavne, hoćete li se oglasiti? Ili…”.

Preti je ubijen dok je protestovao i pokušavao da pomogne ljudima u blizini agenata u Mineapolisu.

Njen brat i saradnik Finias komentarisao je slučaj.