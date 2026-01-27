RASTE TENZIJA

Bili Ajliš poziva slavne ličnosti da progovore protiv ICE-a nakon nove smrti: Hej, hoćete li se oglasiti?

Preti je ubijen dok je protestovao i pokušavao da pomogne ljudima u blizini agenata u Mineapolisu

AGENCIJE

E. A.

27.1.2026

Smrt 37-godišnjeg medicinskog tehničara Aleksa Pretija izazvala je masovne proteste u Sjedinjenim Američkim Državama, a pop zvijezda Bili Ajlis poziva više “slavnih kolega” da osude postupke ICE-a (Imigraciona i carinska služba).

Na Instagramu, devetostruka dobitnica Gremija objavila je fotografiju uz opis: “Hej, moje kolege slavne, hoćete li se oglasiti? Ili…”.

Preti je ubijen dok je protestovao i pokušavao da pomogne ljudima u blizini agenata u Mineapolisu.

Njen brat i saradnik Finias komentarisao je slučaj.

- Ovaj čovjek je bio premlaćivan na zemlji. Nije izvadio oružje. Ipak su ga ubili - napisao je.

Među poznatim ličnostima koje su osudile postupke ICE-a su Mark Rafalo, Natali Portman, Brus Springstin i pop zvijezda Olivija Rodrigo.

Bili Ajliš ranije je kritikovala ICE, poručivši da je agencija “federalno finansirana teroristička grupa koja razdvaja porodice, teroriše građane i ubija nevine ljude”.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.