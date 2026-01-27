Konstrakta objavila pjesmu za Eurosong, ali na takmičenje neće: Samoproglašenje

Konstrakta je objavila novu pjesmu za Eurosong pod naslovom “Prva”, ali bez namjere da ide na takmičenje, uz tvrdnju “samoproglašenje je rješenje”.

Na njoj svojstven način u nekoliko rečenica objasnila je o čemu se radi.

“Pjesma “Prva” je objavljena u okviru kampanje KZE26 kao treća epizoda našeg evrovizijskog serijala, nakon pjesama “In corpore sano” i “Novo, bolje”.

Umjesto učestvovanja u službenoj takmičarskoj proceduri, odlučili smo se za paralelnu platformu – KZE26 – kao prostor samostalnog pozicioniranja i bez ambicija odlaska na Eurosong”, komentarisala je Konstrakta.

Time se evrovizijski serijal ove godine nastavlja kao autorski projekat, nezavisan od takmičarskih procedura.