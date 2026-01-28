Jakovu Jozinoviću pošlo za rukom ono o čemu mnogi sanjaju: Pjevač rasprodao arene širom regiona

Jakov Jozinović, jedno od novijih imena estradne scene, privukao je pažnju svojim zanimljivim pristupom muzici. Naime, mladi pjevač osvojio je publiku na društvenim mrežama objavama svojih obrada velikih hitova Zdravka Čolića, Dine Merlina, Đorđa Balaševića i mnogih drugih.

Osvježenje na sceni

Upravo takav pristup muzici, za koji su mnogi rekli da je pravo osvježenje na muzičkoj sceni, doveo ga je do samog vrha estradne scene jer je za samo nekoliko mjeseci nastupio u velikim regionalnim dvoranama i arenama.

Pjevač sa samo jednom autorskom pjesmom uradio je ono što nisu uspjele njegove kolege koje iza sebe imaju i po nekoliko albuma.

Regionalni uspjeh

Posljednjih mjeseci njegovi nastupi bili su rasprodani ne samo u Beogradu i Zagrebu, već i u Podgorici i drugim većim gradovima, a sva pažnja sada je usmjerena u njegov nadolazeći koncert u Sarajevu.

Jakov je u Beogradu rasprodao pet Sava centara, zatim dvije zagrebačke Arene, a 24. novembra dolazi u sarajevsku Skenderiju. Nakon Tuzle, Mostara i Banje Luke, u nastupu ovog mladog pjevača uživat će i Sarajlije.

Njegova sposobnost da precizno predvidi i stvori „spektakl“ koji publika očekuje osigurala mu je status jednog od najtraženijih mladih pjevača regije.

Veliko postignuće

Za doček Nove 2026. godine Jakov je imao priliku da nastupi u Dubrovniku, i to kao predgrupa legendarnom Dini Merlinu, što je mnoge oduševilo. Posjetioci su uživali u izvedbama pjesama koje je izabrao za tu noć.