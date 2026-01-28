Oni su uložili vrtoglave cifre u karijeru: Pjesma koštala 100 hiljada eura

Mnogi pjevači na domaćoj sceni ne štede novac u nadi da će im dobra pjesma ili visokobudžetni spot donijeti veću popularnost i zaradu. Ulaganja u pjesme i spotove kreću se od nekoliko hiljada do nevjerovatnih 100.000 eura po projektu.

Titulu vlasnika najskupljeg spota navodno nosi Saša Kovačević. Video za pjesmu Prevarena, koji je sniman u Maroku sa više od 200 statista i glumaca, koštao je oko 100.000 eura.

Istu sumu, ali za cijeli album, izdvojila je Indira Radić. Njen album Zmaj iz 2003. godine koštao je preko 100.000 eura, a investicija se isplatila jer je to bio jedan od najprodavanijih albuma u historiji Grand produkcije.

Evrovizijski uspjeh Marije Šerifović također je zahtijevao velika ulaganja. Navodi se da je u ekranizaciju pobjedničke pjesme Molitva uloženo čak 75.000 eura.

Pjevačica Aleksandra Prijović samo za spot za pjesmu Zvuk tišine potrošila je navodno 40.000 eura, a pjesma je postigla veliki uspjeh.