Pjevač Denijal Skender: Zenica mi je najdraži grad

Ime i prezime: Denijal Skender.

Datum i mjesto rođenja: 18. mart 2007., Zenica.

Šta prvo uradite kad se probudite: Popijem kafu i provjerim poruke, a zatim se psihički pripremim za dan.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vjerovatno bih se bavio nečim tehničkim, jer me oduvijek zanimalo kako stvari funkcionišu.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Prvi ozbiljniji posao bio mi je vezan za muziku i nastupe.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Muziku, jer mi ona daje mir i snagu.

Najdraža pjesma: Teško je izdvojiti jednu, ali volim pjesme koje nose emociju i priču.

Šta gledate na televiziji: Uglavnom muzičke emisije, dokumentarce i filmove.

Šta Vas nervira: Neiskrenost i nepravda.

Najdraži grad: Zenica, jer je to moj grad, ali i Zagreb zbog muzike i nastupa.

Najbolji poklon koji ste dobili: Podrška porodice i ljudi koji vjeruju u mene.

Čega se plašite: Da ne iznevjerim sebe i svoje snove.

S kim najradije pijete kafu: S bliskim prijateljima ili porodicom.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Crna.

Ko Vam je uzor: Ljudi koji su uspjeli ostati svoji i skromni uprkos uspjehu.

Najdraži pisac: Ivo Andrić.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Pokušao bih širiti više razumijevanja i poštovanja među ljudima.

Omiljeni muzičar ili bend: Volim različite izvođače, ali posebno cijenim one koji pjevaju iskreno i iz srca.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Na Drini ćuprija“.

Tim za koji navijate: Ne pratim fudbal.

Omiljena narodna izreka: „Strpljen – spašen“.

Koje pitanje najviše mrzite: Pitanja koja zadiru u privatni život.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Dwayne “The Rock” Johnson.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Italiju.