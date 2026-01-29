Pjevač Denijal Skender: Zenica mi je najdraži grad

Ime i prezime: Denijal Skender.
Datum i mjesto rođenja: 18. mart 2007., Zenica.
Šta prvo uradite kad se probudite: Popijem kafu i provjerim poruke, a zatim se psihički pripremim za dan.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vjerovatno bih se bavio nečim tehničkim, jer me oduvijek zanimalo kako stvari funkcionišu.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Prvi ozbiljniji posao bio mi je vezan za muziku i nastupe.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Muziku, jer mi ona daje mir i snagu.
Najdraža pjesma: Teško je izdvojiti jednu, ali volim pjesme koje nose emociju i priču.
Šta gledate na televiziji: Uglavnom muzičke emisije, dokumentarce i filmove.
Šta Vas nervira: Neiskrenost i nepravda.
Najdraži grad: Zenica, jer je to moj grad, ali i Zagreb zbog muzike i nastupa.
Najbolji poklon koji ste dobili: Podrška porodice i ljudi koji vjeruju u mene.
Čega se plašite: Da ne iznevjerim sebe i svoje snove.
S kim najradije pijete kafu: S bliskim prijateljima ili porodicom.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Crna.
Ko Vam je uzor: Ljudi koji su uspjeli ostati svoji i skromni uprkos uspjehu.
Najdraži pisac: Ivo Andrić.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Pokušao bih širiti više razumijevanja i poštovanja među ljudima.
Omiljeni muzičar ili bend: Volim različite izvođače, ali posebno cijenim one koji pjevaju iskreno i iz srca.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Na Drini ćuprija“.
Tim za koji navijate: Ne pratim fudbal.
Omiljena narodna izreka: „Strpljen – spašen“.
Koje pitanje najviše mrzite: Pitanja koja zadiru u privatni život.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Dwayne “The Rock” Johnson.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Italiju.