Igor Drvenkar: Tri godine s Parnim valjkom i nova energija za legendarne hitove

Već tri godine Igor Drvenkar (34) drži mikrofon legendarnog benda Parni valjak, a publika ga je zavoljela i kao snažan glas na koncertima i turnejama. Za Gloriju je otkrio kako ga taj period promijenio i kao glazbenika i kao osobu.

– Početak je bio intenzivan. Svjestan sam koliko bend znači publici i koliko ljudi vežu emocije za te pjesme. Očekivanja su bila velika, ali nakon tri godine mogu reći da sam zahvalan na ovom putu – kaže Drvenkar.

Pjevanje pjesama koje fanovi znaju napamet zahtijeva posebnu energiju i kontrolu emocija.

– Naučio sam drukčije upravljati energijom na pozornici i shvatio da je priča benda veća od pojedinca – dodaje.

Posebno mu je bliska pjesma „Ljubav“, iako sve pjesme benda osjeća kao svoje. Turneje i koncerti donose izazove, ali i zadovoljstvo jer svaka izvedba nosi novi doživljaj, kako za njega, tako i za publiku.