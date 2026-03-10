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LEGENDARNI BEND

Igor Drvenkar: Tri godine s Parnim valjkom i nova energija za legendarne hitove

Pjevanje pjesama koje fanovi znaju napamet zahtijeva posebnu energiju i kontrolu emocija

Igor Drvenkar. Facebook

E. A. / Glorija

10.3.2026

Već tri godine Igor Drvenkar (34) drži mikrofon legendarnog benda Parni valjak, a publika ga je zavoljela i kao snažan glas na koncertima i turnejama. Za Gloriju je otkrio kako ga taj period promijenio i kao glazbenika i kao osobu.

– Početak je bio intenzivan. Svjestan sam koliko bend znači publici i koliko ljudi vežu emocije za te pjesme. Očekivanja su bila velika, ali nakon tri godine mogu reći da sam zahvalan na ovom putu – kaže Drvenkar.

Pjevanje pjesama koje fanovi znaju napamet zahtijeva posebnu energiju i kontrolu emocija. 

– Naučio sam drukčije upravljati energijom na pozornici i shvatio da je priča benda veća od pojedinca – dodaje.

Posebno mu je bliska pjesma „Ljubav“, iako sve pjesme benda osjeća kao svoje. Turneje i koncerti donose izazove, ali i zadovoljstvo jer svaka izvedba nosi novi doživljaj, kako za njega, tako i za publiku.

# PARNI VALJAK
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