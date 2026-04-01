Dino Merlin pozvao Zmajeve na Stadion Koševo: Zajedno da zapjevamo “Bosnom behar probeharao”

Bosanskohercegovački muzičar Dino Merlin uputio je čestitku Zmajevima nakon pobjede nad Italijom, obilježivši s njima plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
- Momci, gledao sam vas protiv Italije. Bio sam tako ponosan na vas. Otvorio se cijeli horizont nade, onaj divni osjećaj da bi možda još jednom mogli biti dio nečega što ćemo prepričavati djeci i unucima - započeo je.
Istakao je i da je Bosna i Hercegovina mala zemlja, ali sa velikim snovima.
- Zato ovog ljeta: pamet u glavu, srce na travu pa šta bude neka bude. U svakom slučaju, čekam vas na Koševu da zapjevamo Bosnom behar probeharao - napisao je.
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo nakon što je u Stadion Bilino Polje savladala Italiju poslije izvođenja penala.
Nakon ovog historijskog uspjeha, navijači širom zemlje počeli su se okupljati, a centralno slavlje organizuje se ispred Vječna vatra, gdje se očekuje i doček reprezentativaca.