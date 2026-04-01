Dino Merlin pozvao Zmajeve na Stadion Koševo: Zajedno da zapjevamo “Bosnom behar probeharao”

Bosanskohercegovački muzičar Dino Merlin uputio je čestitku Zmajevima nakon pobjede nad Italijom, obilježivši s njima plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

- Momci, gledao sam vas protiv Italije. Bio sam tako ponosan na vas. Otvorio se cijeli horizont nade, onaj divni osjećaj da bi možda još jednom mogli biti dio nečega što ćemo prepričavati djeci i unucima - započeo je.