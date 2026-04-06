Saša Mirković o godišnjici produkcije i televizije koja je promijenila tokove šou-biznisa: "Hype" pomjera granice i spaja ljude iz svih država bivše Jugoslavije

- Pa, nije strano da sam ja godinama u šou-biznisu i da sam napravio prerastanje firme 'Beoton' koja se bavila samo muzičkom produkcijom, a usto vi znate da smo imali dosta uspjeha na televizijskoj sceni, čak i na evropskoj sceni sa produkcijom 'Beotona' i sa Eurovizijom i mnogim koncertima mnogih poznatih pjevača širom Evrope i regiona. I onda u nekom trenutku tražite neki novi izazov i, pošto svi misle da to znaju najbolje – rode se ili završe fakultete ili ne završe fakultete – niko ne računa na to da nekad morate da osjetite sve to na svojoj koži, da morate da iznesete svaku borbu, da morate da preskočite puno postavljenih nogu. Nekad klupa, nekad šutnete da bi se pomjerilo, nekad ne ide pa malo sačekate na klupi za rezervne igrače i tako dalje, što je sve sastavni dio života, naravno. E onda, poslije tih djelimičnih neuspjeha i velikih uspjeha, ogromnih uspjeha kako za državu Srbiju tako i za cijeli region, jer dovesti Euroviziju u region je jedan podvig za mene, i poslije te nagrade za prvog menadžera u Evropi 2007. godine, onda sam se posvetio muzičkoj organizaciji i muzičkim dešavanjima. Onda kada smo napravili dječiji festival zajedno sa Leontinom, koji danas slavi 20 godina postojanja, kao i hor 'Čarolija', na što sam izuzetno ponosan, i kada se poklopi da imamo 20 godina od osvajanja Eurovizije gdje sam vodio naš tim, gdje je pjevač bila Marija Šerifović – onda nestane izazov.

Za početak, kako ste došli na ideju uopće da pokrenete produkciju koja danas ima svoja sjedišta u skoro svakoj državi u regionu i jedna je od najgledanijih televizija na regionalnoj televizijskoj sceni?

Danas, s produkcijom koja djeluje u više država i ambicijom da objedini tržište kroz zabavu, kulturu i sport, Mirković u razgovoru govori o počecima, izazovima, velikim projektima i viziji koja stoji iza jedne od najgledanijih platformi na regionalnoj sceni.

U vremenu kada se granice između televizije, muzike i digitalnih platformi sve više brišu, Saša Mirković uspio je izgraditi jedan od najutjecajnijih produkcijskih sistema u regionu. Od muzičke produkcije i uspjeha na Euroviziji 2007, pa do stvaranja produkcijske kuće i televizije „Hype“ i popularnog formata „Hype zvezde“, njegov put obilježen je stalnim pomjeranjem granica.

Ideja od koje je krenulo sve

Naziv „Hype“ ima i svoju simboliku, zašto baš ta riječ?

- Javi se ta nova ideja, nešto što svaki dan neko izgovara, ali ga niko ne iskoristi, i to treba znati na kraju krajeva. I tako nastane 'Hype'. Zašto 'Hype'? Zato što je to sve dizanje, podizanje nečega i tako dalje. 'Hype' kao televizija je prvobitno počela sa emitovanjem programa samo na Telekomu Srbije i imali smo ta dva kanala odmah u startu. Međutim, pošto sam radoholik i imam dobar tim ljudi oko sebe, koji su sve mladi ljudi koji su godinama učili ovaj posao od mene, onda smo krenuli da se bavimo produkcijom. Ponovo smo vratili produkciju velikih koncertnih dešavanja i onda ušli u filmski i serijski program gdje smo danas prvi u regionu po proizvodnji filmskog i serijskog programa, i ne samo u regionu – rekao bih i u Evropi. Prošle godine smo proizveli tačno 720 epizoda igranog sadržaja, što je rekordan broj. Ove godine očekujemo da će to biti oko 830, gdje ćemo postaviti nove standarde. Opet, nakon svih tih ostvarenja, ja uvijek volim da podignem jednu stepenicu više – i u kvalitetu i u smislu da se takmičimo. Jer mi se sada takmičimo sami sa sobom, nema više s kim da se takmičimo ni u tom dijelu televizije ni u produkcijskom dijelu. Ne znam više ni koliko arena i koncerata sam odradio i koliko imamo uspješnih projekata. Ove godine imamo devet arena u toku godine, što je impozantan broj – beogradskih, zagrebačkih, sarajevskih, skopskih i tako dalje. I opet obilježavanja jubileja velikih zvijezda kao što su Lepa Lukić , Miroslav Ilić, Vesna Zmijanac – 50 godina, znači zlatni jubileji. I kažem, godina jubileja – 2006. godine je nastala 'Čarolija', sada je 2026. godina, 20 godina 'Čarolije'. Onda imamo jedan veliki jubilej 'Sporta', pošto je u našem vlasništvu, i za ovu godinu pripremamo specijalno štampano izdanje povodom jubileja. Nije tajna da je u prvoj godini, 1945., list nastao kao 'Fiskultura', a 1947. postaje 'Sport' i zadržava to ime. Tako da ćemo ove godine obilježiti i tih 80 godina, jer je to najstariji sportski list, rekao bih čak i u Evropi. Tako da, ta ideja je jedna razvila drugu ideju i na kraju smo u Sarajevu napravili ogromnu produkciju gdje se danas snimaju serije. Puno investiramo u Bosnu i Hercegovinu, u razvoj kulture, pokrenuli smo snimanje serija i televizijskog programa i u Hrvatskoj, imamo dozvole za emitovanje u Evropskoj uniji, Sloveniji, Makedoniji i svuda radimo proizvodnju programa. Tako da se bavimo isključivo zabavom, kulturom, sportom i onim što život čini ljepšim i sretnijim.

Kao menadžer ste stvorili mnoge karijere, spomenuli smo Euroviziju – da li je upravo iz toga nastala ideja za „Hype“?

- Kada kažu 'region', meni to nije region – mi smo svi jedno. Ja sam dijete Jugoslavije, volim sve ljude širom svih naših bivših republika. Za mene je Bosna i Hercegovina nedjeljiva, volim sve ljude koji žive ovdje, isto kao i u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji. Ne razdvajamo ljude po vjeri, naciji ili boji kože. 'Hype zvezde' su nastale upravo iz tog jedinstva. Ako 'Hype' gledaju svi, zašto ne bi spojio sve? Muzika je ono što nas spaja i kroz muziku ljudi najbolje komuniciraju.

Poznata imena i saradnje

Tu je i Boki 13 – kako je došlo do te saradnje?

- Pa Boki i ja se poznajemo dugo, jedno vrijeme nismo imali kontakt, ali u posljednjih pola godine smo ga obnovili i sada imamo intenzivnu komunikaciju. Do saradnje je došlo spontano i publika će biti iznenađena novim projektom koji pripremamo. Neću ništa da otkrivam, ali definitivno publika će biti oduševljena.

Kakav je Vaš odnos s Anom Nikolić i hoćemo li je gledati u „Hype zvezdama“?

- Ana i ja imamo dug odnos. Ne razgovaramo uvijek, ali se volimo. Ona zna da uvijek ima prijatelja u meni. Trenutno nije spremna za ozbiljan rad, ali kada bude – napravit će rezultate. Bila je gost u 'Hype zvezdama', uvijek je ona tako za neku zabavu, gostovanja gdje će napravi šou, i publika će to vidjeti.

Kako gledate na današnje trendove u muzici?

- Trendovi dolaze i prolaze, ali prave pjesme ostaju. Mladi izvođači moraju imati svoje pjesme, jer bez toga nema dugoročne karijere. Emocija je ta koja spaja, pjesma uvijek ostaje, poput 'Bosnom behar probeharao', 'Odakle si sele' i mnoge druge. Autotune može trajati neko vrijeme, ali ne može zamijeniti emociju. Ljudi se uvijek vraćaju pravim vrijednostima – dobroj muzici, bendovima i pjesmama koje traju godinama. Mi u 'Hype zvezdama', a uskoro će i publika vidjeti, imamo boljeg pjevača od Jakova Jozinovića, s većom harizmom i talentom i on će sigurno postati velika zvijezda. Drago mi je i što u našem sazviježđu zaista imamo velika imena, i Vesna Zmijanac se pridružila, tu je i Šerif Konjević.

Poklon Sarajevu

U ponedjeljak, tačnije 6. aprila, na Dan grada Sarajeva publika će imati priliku da pogleda i seriju „Bos ili hadžija“, koju upravo Hype produkcija na čelu s Mirkovićem poklanja Bosni i Hercegovini, simbolično na dan glavnog grada. Pored toga, „Hype BiH“ slavi i tri godine postojanja, te u ovom kratkom roku postaje jedan od vodećih kanala i produkcija.

Čestitke Zmajevima

Kroz razgovor, Mirković je iskoristio priliku da čestita i Zmajevima prolazak na Svjetsko prvenstvo, te je istakao da je on veliki prijatelj Bosne i Hercegovine. Dodao je i to da je navijao za našu reprezentaciju, te da nije jedan od onih koji šire mržnju među narodima, jer, kako kaže, svi smo mi jedno.