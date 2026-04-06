Čola večeras pred publikom po peti put u Zetri

Zdravko Čolić večeras će u sarajevskoj dvorani Zetra održati svoj peti, ujedno i posljednji koncert u okviru ove serije nastupa, čime će zaokružiti niz spektakala kakav se rijetko viđa na domaćoj muzičkoj sceni.

Nakon četiri rasprodane večeri i atmosfere koju je publika iz noći u noć podizala na viši nivo, interesovanje ne jenjava ni pred završni koncert. Već uoči početka programa zabilježene su velike gužve na ulazima, gdje su se formirali dugi redovi posjetilaca koji s nestrpljenjem očekuju još jednu večer ispunjenu emocijama i bezvremenskim hitovima.

Čolić je tokom prethodnih koncerata potvrdio status jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, a publika u Zetri svjedočila je energiji, produkciji i repertoaru koji brišu granicu između generacija.

Večerašnji koncert donosi i posebnu simboliku – riječ je o završnici sarajevske muzičke priče koja će, bez sumnje, ostati upamćena kao jedan od najznačajnijih koncertnih nizova u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.