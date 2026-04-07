Nakon velike potražnje: Selin Dion najavila još šest koncerata u Parizu

Šest novih datuma dodano je uz deset već najavljenih koncerata Selin Dion (Céline Dion) u Parizu u septembru i oktobru, objavio je u utorak tim kanadske pjevačice. Novi koncerti održat će se 18. i 25. septembra, te 2., 9., 16. i 17. oktobra, navedeno je na službenoj stranici umjetnice.

Ovim datumima ukupan broj planiranih nastupa povećava se na 16 u "Paris La Défense" Areni, smještenoj u "Nanterreu", u blizini Pariza. Selin Dion planira pet sedmica nastupa, počevši od 12. septembra, s koncertima srijedom, petkom i subotom.

30. marta, na svoj 58. rođendan, Dion je putem videozapisa i poruka koji su bili usmjereni na Ajfelov toranj najavila povratak na scenu nakon šest godina izbivanja zbog pandemije i zdravstvenih problema. Od 2022. godine boluje od sindroma "ukočene osobe", rijetke neurološke bolesti.

Zbog velike potražnje, u utorak je počela pretprodaja ulaznica, dok će redovna prodaja početi u petak. Organizatori su upozorili na moguće prevare i naglasili važnost kupovine isključivo putem službenih kanala: "Ticketmaster," "AXS" i "Fnac Spectacles". Svaki koncert može primiti oko 30.000 gledatelja.

Selin Dion će 17. aprila predstaviti novu pjesmu koju je napisao Žan-Žakes Goldman (Jean-Jacques Goldman), autor albuma "D'eux", koji s oko deset miliona prodanih primjeraka ostaje najprodavaniji album na francuskom jeziku.