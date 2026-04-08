Poznata pjevačica postala baka: "Ne smijem to da izgovorim naglas"

Poznata pjevačica Vanna nedavno je postala baka djevojčice i, kako ističe, u tome beskrajno uživa, iako je prisutna i doza brige.

- Unuci zaista dođu kao podsjetnik na tu nezamjenjivu, neodoljivu, krhku ljepotu života koja je toliko rijetka, kratkotrajna, ali zato najdragocjenija. Naravno, s tim idu i nove brige, iako više nemam roditeljsku odgovornost. Ipak, onaj glas vječne mame u meni uvijek šapuće: 'Jao, šta ako ne paze dovoljno na nju, šta ako su nešto propustili…', ali ne smijem to izgovoriti naglas - rekla je pjevačica.

Prošlo je više od 30 godina otkad je publika prvi put čula hit "Tek je 12 sati", koji je preko noći postao omiljen, a pjesma i danas često svira na radio stanicama.

Regionalna muzička zvijezda Vanna nedavno je nastupila u Beogradu i ne krije koliko je ponosna na ovaj vanvremenski hit.

- Naravno da sam jako ponosna na 'Tek je 12 sati', kao i na činjenicu da smo je napravili sami, nas četvoro, u malom studiju 1993. godine. U zanosu, bez kompromisa i kalkulacija. I neka bude to moja najprepoznatljivija identifikacija, ali potpuno je jasno da samo jedna pjesma ne čini cijelu karijeru, muzički opus ili dobar koncert - rekla je ona.