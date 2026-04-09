Ljubav Šejle Zonić počela na Instagramu, a završila se brakom i velikom žrtvom: "To je bila njegova vjera u mene"

Ljubavna priča pjevačice Šejle Zonić započela je na društvenim mrežama, a završila brakom i velikom životnom odlukom njenog supruga Armina, koji joj je danas najveća podrška u karijeri.

Poznato je da je Armin uz Šejlu na gotovo svakom nastupu i turneji, gdje joj pomaže kao najbliži saradnik, a mnogi ističu koliko je posvećen i predan suprug.

Njihovo poznanstvo počelo je putem Instagrama, u periodu kada je Šejla boravila u Sarajevu zbog studija na Muzičkoj akademiji, dok je Armin u Tuzli radio kao policajac.

- Prvo me je zapratio i pustio jedno mjesec dana, a ja sam ga znala iz priča nekog ženskog društva. I kažem jednoj da me je zapratio, a ona mi kaže da je super momak. I jednom prilikom ja okačim Pavlovu tortu koju sam napravila, i on mi se tad javi. Jako je šmekerski ulet bio, tu me je kupio - otkrila je pjevačica.

Prvi susret

Nakon prvog kontakta uslijedila je svakodnevna komunikacija, koja je ubrzo dovela i do prvog susreta.

- Rekao je da bi došao da se vidimo, ja sam pristala, i tada je sve krenulo. To je bilo 2021. godine, a kroz godinu dana smo već imali vjenčanje, svadbu - ispričala je Šejla u emisiji "Iz profila" kod Vesne Milanović.

Prijava na takmičenje

Kako je ranije navela, upravo je Armin bio ključna osoba koja ju je ohrabrila da se prijavi za takmičenje "Zvezde Granda", ali malo ko je očekivao da će zbog nje napraviti tako veliku životnu promjenu.

- Znam da je to njegova vjera u mene. To je presudilo i bilo jače od svih njegovih strahova. Tad sam shvatila koliku žrtvu nosi, ipak je to bio siguran posao koji je radio 13 godina. Ali je uvidio da ne može stalno da otvara bolovanja, uzima odmore i slično, da bi bio uz mene - rekla je Šejla.

Dodala je da joj je tada obećao kako će napustiti posao ukoliko ona pobijedi u takmičenju.

- Tada mi je rekao da će dati otkaz ako ja budem pobijedila. Održao je obećanje, ali mu je bilo jako teško da se adaptira prvih godinu dana. Ali je to prevazišao i drago mi je da se odvažio, jer sve je to zbog nas i jako nam dobro ide, hvala Bogu na tome.