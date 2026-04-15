Selena Gomez oduševljena koleginicom: Jedan od najboljih nastupa

Popularna pjevačica i glumica Selena Gomez uputila je emotivnu poruku dugogodišnjoj prijateljici Demi Lovato nakon što je prisustvovala njenom koncertu na početku turneje.
Selena je podijelila niz objava na Instagramu, otkrivajući atmosferu iza kulisa sa prve večeri turneje “It’s Not That Deep Tour,” održane u Orlandu.
U jednoj od objava, Gomez nije krila emocije.
- U suzama sam. Ovo je bez dileme jedan od najboljih nastupa. A vokali? Ostala sam bez teksta - napisala je, uz fotografiju Demi Lovato na bini.
Njene riječi brzo su izazvale reakcije fanova, koji su oduševljeni što vide podršku između nekadašnjih Diznijevih zvijezda.
Selena je podijelila i fotografiju na kojoj se grli sa Demi iza bine, uz simbol srca, ali i snimke iz publike gdje pleše i uživa u koncertu.
Njihovo prijateljstvo datira još iz vremena kada su obje gradile karijeru na Diznijevim projektima, a ovakvi trenuci podsjećaju na dugogodišnju povezanost između dvije zvijezde.
Na otvaranju turneje pojavio se i Džo Džonas, koji je zajedno sa Lovato izašao na binu i dodatno podigao atmosferu među publikom.
Demi Lovato je ranije govorila o uzbuđenju zbog povratka na turneje, ističući da njen album “It’s Not That Deep” odražava trenutnu fazu života.
- Ovo je veoma slavljenički period za mene. Srećnija sam nego ikad i željela sam da se to osjeti kroz muziku - izjavila je pjevačica.
Dodala je i da jedva čeka da ponovo zapjeva pred publikom i izvede kako nove pjesme, tako i dobro poznate hitove.