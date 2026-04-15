Selena Gomez oduševljena koleginicom: Jedan od najboljih nastupa

Popularna pjevačica i glumica Selena Gomez uputila je emotivnu poruku dugogodišnjoj prijateljici Demi Lovato nakon što je prisustvovala njenom koncertu na početku turneje.

Selena je podijelila niz objava na Instagramu, otkrivajući atmosferu iza kulisa sa prve večeri turneje “It’s Not That Deep Tour,” održane u Orlandu.

U jednoj od objava, Gomez nije krila emocije.

- U suzama sam. Ovo je bez dileme jedan od najboljih nastupa. A vokali? Ostala sam bez teksta - napisala je, uz fotografiju Demi Lovato na bini.

Njene riječi brzo su izazvale reakcije fanova, koji su oduševljeni što vide podršku između nekadašnjih Diznijevih zvijezda.