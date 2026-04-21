Eminem obilježio 18 godina trijeznosti: S fanovima podijelio simbol njegove posebne prekretnice

Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije fanova, koji su mu u komentarima poručili: Ponosni smo na tebe, nastavi rasti, Legenda, Čestitamo ti, Inspirišeš ljude da budu bolji.

Na svom Instagram profilu podijelio je fotografiju na kojoj drži novčić koji simbolizira ovu važnu životnu prekretnicu. Na njegovom vanjskom rubu ugravirane su riječi – „budi vjeran sebi“, dok se oko trokuta s rimskim brojem 18 nalaze natpisi „jedinstvo, služenje, oporavak“.

Eminem je ranije otvoreno govorio o borbi s ovisnošću o lijekovima i alkoholu. U najtežem periodu, kako je priznao, uzimao je i do 20 tableta dnevno. Nakon prvog boravka na rehabilitaciji 2005. godine, poznanik mu je dao nepoznate plave tablete za koje je kasnije saznao da su metadon.

– Ljekar mi je rekao da je količina metadona koju sam uzeo jednaka četiri vrećice heroina. Da sam to znao, vjerovatno ga ne bih uzeo – ispričao je.

Reper se probudio u bolnici nakon gotovo smrtonosnog predoziranja. U dokumentarcu STANS prisjetio se trenutka koji mu je promijenio život.

– Nakon predoziranja došao sam kući i rekao sebi da moram nešto poduzeti, umrijet ću ako ništa ne uradim. Nisam znao šta se desilo. Kao da sam zaspao. Htio sam ustati, ali nisam se mogao pomaknuti – rekao je.

Nakon oporavka, Eminem se vratio muzici i 2009. godine objavio album Relapse.

– Sjećam se kada sam se prvi put otrijeznio. Bio sam sretan i sve mi je bilo novo – kazao je, ističući koliko mu je taj period promijenio život.