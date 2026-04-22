Emotivna poruka kćerke Sinana Sakića: “Moj heroj je gore i posmatra me”

Kćerka pokojnog pjevača Sinan Sakić, Đulkica Sakić, ponovo je dirnula javnost emotivnom objavom na društvenim mrežama koju je posvetila svom ocu.

Na Instagramu je podijelila citat: “Kad me budu pitali imam li svog heroja, reći ću da imam, da je gore i da me posmatra”, uz emotikon crnog srca.

Đulkica je ranije otvoreno govorila o teškoj borbi s karcinomom, ističući da je prošla kroz više uzastopnih bolesti i iscrpljujućih terapija. Kako je navela, u jednom trenutku odlučila je prekinuti hemoterapiju i radioterapiju jer više nije željela prolaziti kroz bol koji su terapije donosile.

Poručila je da nije dozvolila bolesti da je definiše te da je odlučila vjerovati u prirodu, vlastitu snagu i život. Uprkos teškim trenucima, naglasila je da nastavlja živjeti, izlaziti, smijati se i birati život svaki dan.