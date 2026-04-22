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TEŠKA ŽIVOTNA BORBA

Emotivna poruka kćerke Sinana Sakića: “Moj heroj je gore i posmatra me”

Đulkica Sakić govorila o borbi s karcinomom i odluci da prekine hemoterapiju i radioterapiju te se okrene vjeri u sebe i prirodu

Đulkica Sakić. Instagram

A. H.

22.4.2026

Kćerka pokojnog pjevača Sinan Sakić, Đulkica Sakić, ponovo je dirnula javnost emotivnom objavom na društvenim mrežama koju je posvetila svom ocu.

Na Instagramu je podijelila citat: “Kad me budu pitali imam li svog heroja, reći ću da imam, da je gore i da me posmatra”, uz emotikon crnog srca.

Đulkica je ranije otvoreno govorila o teškoj borbi s karcinomom, ističući da je prošla kroz više uzastopnih bolesti i iscrpljujućih terapija. Kako je navela, u jednom trenutku odlučila je prekinuti hemoterapiju i radioterapiju jer više nije željela prolaziti kroz bol koji su terapije donosile.

Poručila je da nije dozvolila bolesti da je definiše te da je odlučila vjerovati u prirodu, vlastitu snagu i život. Uprkos teškim trenucima, naglasila je da nastavlja živjeti, izlaziti, smijati se i birati život svaki dan. 

# SINAN SAKIĆ
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