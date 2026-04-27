Zorica Brunclik se vratila na snimanje: Pjevačica se oporavila

Zorica Brunclik se vratila na snimanje emisije *Pinkove zvezde* nakon dvomjesečne pauze zbog zdravstvenih problema i operacije.

Na snimanje je stigla u pratnji supruga Miroslav Ilić i kćerke Zlata Petković, a nakon što se presvukla, spremna je nastavila put ka studiju.

Pjevačica se iz trenerke presvukla u elegantno odijelo ispod kojeg je nosila žutu majicu, a na set je stigla nasmijana i vidno raspoložena.

– Hvala vam puno, hvala! – kratko je poručila okupljenima.

Na pitanje kako se osjeća i kako izgleda, Zorica je uz osmijeh odgovorila:

– Kako izgledam?

Dodala je i kroz šalu da joj je dodana duga kosa:

– Nakačili su mi kosu od dva i po metra.

Uprkos teškom periodu, pjevačica nije skidala osmijeh s lica, a tokom snimanja uz nju su bili kćerka Zlata i suprug, koji joj je sve vrijeme pružao podršku.