Nova pjesma Alena Hrbinića Rossija vraća publiku starim ljubavima

Bosanskohercegovački pjevač Alen Hrbinić Rossi objavio je spot za novu pjesmu "Šta to ima u ljepoti".
Ova kompozicija se nalazi na posljednjem Alenovom albumu "Kao nekad", koji je objavio Croatia Records.
Muziku i aranžman potisuje Alenov stalni saradnik i producent Brano Likić, dok je tekst djelo umjetnika Nedžada Begovića.
- Radi se o snažnoj ljubavnoj baladi prožetoj nostalgijom, iskrenim emocijama i prepoznatljivim pop-rock senzibilitetom. Pjesma govori o ljepoti koja nije samo spoljašnja, već o onoj posebnoj energiji i osjećaju koji ostavljaju trag u čovjeku. Kroz emotivne stihove donosim priču o ljubavi koja ostaje u mislima, uspomenama i srcu. Melodija i snažna poruka pjesme već na prvo slušanje bude osjećaje i vraćaju publiku nekim starim, iskrenim ljubavima - kaže Alen Hrbinić koji dodaje da je spot snimljen u Hrvatskoj i Njemačkoj.
Podsjetimo, Alen je krajem januara objavio spot za pjesmu zanimljivog naziva "Stipu me loma" u kojem je glumio poznati bosanskohercegovački glumac Milan Pavlović.