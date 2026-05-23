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HIT

Nova pjesma Alena Hrbinića Rossija vraća publiku starim ljubavima

Ova kompozicija se nalazi na posljednjem Alenovom albumu "Kao nekad"

Alen Hrbinić Rossi. Screenshot

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

23.5.2026

Bosanskohercegovački pjevač Alen Hrbinić Rossi objavio je spot za novu pjesmu "Šta to ima u ljepoti".

Ova kompozicija se nalazi na posljednjem Alenovom albumu "Kao nekad", koji je objavio Croatia Records.

Muziku i aranžman potisuje Alenov stalni saradnik i producent Brano Likić, dok je tekst djelo umjetnika Nedžada Begovića.

- Radi se o snažnoj ljubavnoj baladi prožetoj nostalgijom, iskrenim emocijama i prepoznatljivim pop-rock senzibilitetom. Pjesma govori o ljepoti koja nije samo spoljašnja, već o onoj posebnoj energiji i osjećaju koji ostavljaju trag u čovjeku. Kroz emotivne stihove donosim priču o ljubavi koja ostaje u mislima, uspomenama i srcu. Melodija i snažna poruka pjesme već na prvo slušanje bude osjećaje i vraćaju publiku nekim starim, iskrenim ljubavima - kaže Alen Hrbinić koji dodaje da je spot snimljen u Hrvatskoj i Njemačkoj.

Podsjetimo, Alen je krajem januara objavio spot za pjesmu zanimljivog naziva "Stipu me loma" u kojem je glumio poznati bosanskohercegovački glumac Milan Pavlović.

# NOVA PJESMA
# ALEN HRBINIĆ
# ALBUM
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