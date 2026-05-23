Nova pjesma Alena Hrbinića Rossija vraća publiku starim ljubavima

Bosanskohercegovački pjevač Alen Hrbinić Rossi objavio je spot za novu pjesmu "Šta to ima u ljepoti".

Ova kompozicija se nalazi na posljednjem Alenovom albumu "Kao nekad", koji je objavio Croatia Records.

Muziku i aranžman potisuje Alenov stalni saradnik i producent Brano Likić, dok je tekst djelo umjetnika Nedžada Begovića.