Đed Pol Makartni uporedio Tejlor Svift s Bitlsima: I mi smo to imali

Legendarni muzičar Pol Makartni izjavio je da ga globalna popularnost Tejlor Svift podsjeća na histeriju koju su svojevremeno izazivali Bitlsi širom svijeta.

U intervjuu za BBC Sounds, Pol je govorio o slavi, koncertnim turnejama i novoj generaciji pop zvijezda, priznajući da vidi jasne paralele između dva fenomena.

- Vidite tu sličnost, količinu slave i globalnu popularnost koju ona ima danas, baš kao što smo je mi imali - rekao je Pol.

Ipak, slavni muzičar smatra da pjevačici nisu potrebni njegovi savjeti.

- Ne mislim da joj treba bilo kakav savjet, iskreno - dodao je kroz smijeh.

Voditelj BBC-ja podsjetio je Pola na njegov ogroman muzički uticaj i pitao ga da li bi ipak dao savjet Svift ukoliko bi ga tražila.

- Naravno da bih. Ja sam toj generaciji kao stariji brat… Ili zapravo više kao đed - našalio se muzičar.

Podsjetimo, Tejlor je prošle godine oborila rekord Bitlsa po broju pjesama koje su se istovremeno našle u Top 10 globalne muzičke liste.

Svift je tada imala sedam pjesama među deset najslušanijih, dok su Bitlsi držali rekord sa šest pjesama još od 1964. godine.