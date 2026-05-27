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LEGENDA

Đed Pol Makartni uporedio Tejlor Svift s Bitlsima: I mi smo to imali

Vidite tu sličnost, količinu slave i globalnu popularnost koju ona ima danas, baš kao što smo je mi imali, rekao je Pol

Legendarni muzičar Pol Makartni. Instagram

E. A.

27.5.2026

Legendarni muzičar Pol Makartni izjavio je da ga globalna popularnost Tejlor Svift podsjeća na histeriju koju su svojevremeno izazivali Bitlsi širom svijeta.

U intervjuu za BBC Sounds, Pol je govorio o slavi, koncertnim turnejama i novoj generaciji pop zvijezda, priznajući da vidi jasne paralele između dva fenomena.

- Vidite tu sličnost, količinu slave i globalnu popularnost koju ona ima danas, baš kao što smo je mi imali - rekao je Pol.

Ipak, slavni muzičar smatra da pjevačici nisu potrebni njegovi savjeti.

- Ne mislim da joj treba bilo kakav savjet, iskreno - dodao je kroz smijeh.

Voditelj BBC-ja podsjetio je Pola na njegov ogroman muzički uticaj i pitao ga da li bi ipak dao savjet Svift ukoliko bi ga tražila.

- Naravno da bih. Ja sam toj generaciji kao stariji brat… Ili zapravo više kao đed - našalio se muzičar.

Podsjetimo, Tejlor je prošle godine oborila rekord Bitlsa po broju pjesama koje su se istovremeno našle u Top 10 globalne muzičke liste.

Svift je tada imala sedam pjesama među deset najslušanijih, dok su Bitlsi držali rekord sa šest pjesama još od 1964. godine.

# TEJLOR SWIFT
# BITLSI
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