Novi preokret u skandalu Kesi i Didija: Ključni svjedok okrenuo priču, ovo mijenja tok suđenja

Bivša djevojka jednog muškog eskort radnika koji tuži Kesi Ventura (Cassie) u vezi sa slučajem "freak-off", navodno, pomaže pjevačici u sudskom postupku protiv njega, saznaje TMZ. Prema izvoru bliskom cijeloj situaciji, Kesi je kontaktirala Fransinu Evins (Francyn Evins), bivšu djevojku Klejtona Hauarda (Claytona Howarda, koja joj je ponudila informacije o svom bivšem partneru. Klejton Hauard trenutno tuži Didija (Diddy) i Kesi pred saveznim sudom. U svojoj tužbi, Hauard tvrdi da su ga Didi i Kesi angažovali za seksualne odnose s Kesi tokom navodnih "freak-off" druženja. On također tvrdi da je od Kesi dobio spolno prenosivu bolest, te da je jednom ostala i u drugom stanju, što je, kako navodi, dovelo do abortusa.

Kesi riješila svoju tužbu protiv Didija . AP Kesi riješila svoju tužbu protiv Didija . AP

Hauard, koji je već ranije svjedočio u krivičnom postupku protiv Didija, tvrdi i da su ga Didi i Kesi izložili seksualnom zlostavljanju koje mu je ostavilo ozbiljne psihičke posljedice. Prema informacijama TMZ, Fransina Evins je kontaktirala je Kesin tim nakon što je saznala za Hauardovu tužbu protiv pjevačice. Izvor navodi da je Evins upozorila Kesin tim da Hauard ima istoriju podnošenja brojnih tužbi bez osnova, te da je i sama vodila sudske postupke protiv njega.

Kesin pravni tim je te informacije uvrstio u nedavni zahtjev za odbacivanje tužbe. U sudskom podnesku naveli su da Hauard "nije nepoznat pravnom sistemu", te da ga često koristi za lične obračune i navodne nepravde. Kesi je također istakla da je Hauard u prošlosti podnosio više tužbi protiv različitih osoba i organizacija, tvrdeći da ima obrazac podnošenja "zloupotrebljivih i neosnovanih tužbi". Kako je ranije objavio TMZ, Kesi je odbacila Hauardove tvrdnje, navodeći da joj je on 2023. godine poslao poruku podrške njenom suprugu Aleksu Fajnu (Alexu Fineu), nakon što je javno iznijela optužbe protiv Didija. U toj poruci je navodno pisalo: - Znam da je istina tvoje supruge 100% validna, siguran sam da si i sam to znao, ja bih istupio i drago mi je da je dobila neku vrstu pravde.