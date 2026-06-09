Spektakl u tri države uz brojne svjetske zvijezde: Ko nastupa na ceremoniji otvaranja Svjetskog prvenstva

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine bit će otvoreno uz čak tri odvojene ceremonije u tri zemlje domaćina - Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Organizatori su za ove događaje angažovali poznate svjetske muzičke zvijezde i izvođače kako bi obilježili početak najvećeg nogomonetnog događaja.

Ceremonije je osmislio italijanski producent Marco Balich, koji je radio i na otvaranju ovogodišnjih Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini. Svaki program bit će održan otprilike 90 minuta prije početka utakmice.

Otvaranje u Meksiku

Shakira i Burna Boy nastupit će u Mexico Cityju 11. juna na prvoj od tri ceremonije otvaranja Svjetskog prvenstva, uoči utakmice domaćina Meksika i Južne Afrike u četvrtak.

Oni će izvesti pjesmu "Dai Dai", zvaničnu himnu turnira, prije početka susreta kojim će biti otvoreno prvenstvo. FIFA je za svaku od zemalja domaćina planirala posebnu ceremoniju pa će uvodni program biti održan i u Sjedinjenim Američkim Državama te Kanadi.

U programu za Meksiko među ostalim izvođačima najavljeni su Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana i Tyla.

Ceremonija u Kanadi

U Torontu će 12. juna prije utakmice Kanade i Bosne i Hercegovine glavni izvođač ceremonije biti Michael Buble, a nastupit će i Alessia Cara i Alanis Morissette.

Na programu su i palestinska pjevačica Elyanna te francuski izvođač Vegedream, poznat po pjesmi "Ramenez la coupe a la maison", kojom je obilježena pobjeda Francuske na Svjetskom prvenstvu 2018. godine.

Među ostalim izvođačima nalaze se Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy i William Prince.

Otvaranje u SAD

U Los Angelesu 13. juna uoči meča Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja, publika će gledati Katy Perry, a nastupit će i reper Future.

Također će nastupiti Tyla, koja se pojavljuje i na drugim ceremonijama, zatim Lisa iz K-pop grupe Blackpink, nigerijski izvođač Rema i brazilska pjevačica Anitta.

Inače, Shakira je među zvijezdama najavljenim i za nastup u poluvremenu finala Svjetskog prvenstva, zajedno s Madonnom i grupom BTS. Pjesma "Dai Dai" ima cilj prikupiti 100 miliona dolara za podršku FIFA Global Citizen Education Fundu.