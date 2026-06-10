Kantautor Nesko Hadžimuratović: Kafu najradije pijem sa suprugom

Ime i prezime: Nesko Hadžimuratović.
Datum i mjesto rođenja: 3. april 1980., Sarajevo.
Šta prvo uradite kad se probudite: Vježbe za leđa uz kafu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Majstor za gitare, stolar.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Prodavač sladoleda.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Gitara.
Najdraža pjesma: „Jedina moja“, „Divlje Jagode“.
Šta gledate na televiziji: Dobre filmove, sport.
Šta Vas nervira: Mobiteli, sve više.
Najdraži grad: Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Prva gitara.
Čega se plašite: Političara.
S kim najradije pijete kafu: Sa suprugom.
Omiljena društvena mreža: Facebook.
Najdraža boja: Crna.
Ko Vam je uzor: Volim šampione.
Najdraži pisac: Herman Hese (Hermann Hesse).
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Dao bih prirodi mnoooogo više prostora.
Omiljeni muzičar ili bend: Uhhh...Rammstein, Die Toten Hosen, HIM...
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Siddhartha“.
Tim za koji navijate: Zeljo, Olimpik Marsej.
Omiljena narodna izreka: "Sve ima svoje".
Koje pitanje najviše mrzite: Đes ba?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Rocky.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan.