Kantautor Nesko Hadžimuratović: Kafu najradije pijem sa suprugom

Ime i prezime: Nesko Hadžimuratović.

Datum i mjesto rođenja: 3. april 1980., Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Vježbe za leđa uz kafu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Majstor za gitare, stolar.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Prodavač sladoleda.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Gitara.

Najdraža pjesma: „Jedina moja“, „Divlje Jagode“.

Šta gledate na televiziji: Dobre filmove, sport.

Šta Vas nervira: Mobiteli, sve više.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Prva gitara.

Čega se plašite: Političara.

S kim najradije pijete kafu: Sa suprugom.

Omiljena društvena mreža: Facebook.

Najdraža boja: Crna.

Ko Vam je uzor: Volim šampione.

Najdraži pisac: Herman Hese (Hermann Hesse).

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Dao bih prirodi mnoooogo više prostora.

Omiljeni muzičar ili bend: Uhhh...Rammstein, Die Toten Hosen, HIM...

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Siddhartha“.

Tim za koji navijate: Zeljo, Olimpik Marsej.

Omiljena narodna izreka: "Sve ima svoje".

Koje pitanje najviše mrzite: Đes ba?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Rocky.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan.