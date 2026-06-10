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HOLIVUD

Kejti Peri o Džastinu Trudou: On je ljubav mog života

Prošla sam kroz mnogo toga. Bilo je dana koji su bili zaista, zaista teški, rekla je

Kejti Peri - Avaz
Kejti Peri - Avaz
Kejti Peri - Avaz
Kejti Peri - Avaz
Kejti Peri - Avaz
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E. A.

prije 58 minuta

Američka pop zvijezda Kejti Peri otvoreno je govorila o vezi sa bivšim kanadskim premijerom Džastinom Trudoom, nazvavši ga ljubavlju svog života i otkrivši koliko joj njegova podrška znači nakon jednog od najtežih perioda kroz koje je prošla.

Pjevačica je emotivne riječi uputila tokom premijere koncertnog filma „Katy Perry: The Lifetimes Tour“ u Njujorku, gdje su ona i Trudo prvi put zajedno prošetali crvenim tepihom kao par.

- Veoma sam zaljubljena - rekla je Peri.

Govoreći o projektu, objasnila je da je koncert nastao ubrzo nakon što je upoznala Trudoa.

- Ta turneja dogodila se nakon što sam upoznala ljubav svog života i zbog toga sam se osjećala mnogo stabilnije i sigurnije - kazala je.

Pjevačica je slikovito opisala svoju prirodu, ističući da joj je partner donio osjećaj ravnoteže.

- Ja sam pomalo kao šareni zmaj koji leti veoma visoko, dodiruje kosmos i oblake. Ponekad mi je potreban neko ko će me prizemljiti. Sada konačno imam to sidro i zbog toga se osjećam potpuno - rekla je.

Peri (41) iza sebe ima brak sa komičarem Raselom Brendom, dok sa bivšim vjerenikom Orlandom Blumom ima petogodišnju kćerku Dejzi Dav.

Vezu sa Trudoom javno je potvrdila tokom ljeta 2025. godine, a od tada se rijetko oglašavala o njihovom odnosu.

Osvrćući se na svoj život danas, pjevačica je istakla da prolazi kroz posebno ispunjeno razdoblje.

- Svaki dan je fantastično putovanje i nova prilika da napredujete, postanete bolja osoba i budete primjer svojoj porodici, zajednici i svijetu - rekla je.

Dodala je da se danas osjeća mnogo smirenije nego ranije.

- U mnogim aspektima života sada sam mnogo prizemnija osoba - istakla je.

Kejti Peri je priznala da je 2025. godina bila jedna od najtežih u njenom životu, podsjećajući na raskid sa Orlandom Blumom, koji se dogodio u junu prošle godine.

- Prošla sam kroz mnogo toga. Bilo je dana koji su bili zaista, zaista teški - rekla je.

# KEJTI PERI
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