Kejti Peri o Džastinu Trudou: On je ljubav mog života

Američka pop zvijezda Kejti Peri otvoreno je govorila o vezi sa bivšim kanadskim premijerom Džastinom Trudoom, nazvavši ga ljubavlju svog života i otkrivši koliko joj njegova podrška znači nakon jednog od najtežih perioda kroz koje je prošla.

Pjevačica je emotivne riječi uputila tokom premijere koncertnog filma „Katy Perry: The Lifetimes Tour“ u Njujorku, gdje su ona i Trudo prvi put zajedno prošetali crvenim tepihom kao par.

- Veoma sam zaljubljena - rekla je Peri.

Govoreći o projektu, objasnila je da je koncert nastao ubrzo nakon što je upoznala Trudoa.

- Ta turneja dogodila se nakon što sam upoznala ljubav svog života i zbog toga sam se osjećala mnogo stabilnije i sigurnije - kazala je.

Pjevačica je slikovito opisala svoju prirodu, ističući da joj je partner donio osjećaj ravnoteže.

- Ja sam pomalo kao šareni zmaj koji leti veoma visoko, dodiruje kosmos i oblake. Ponekad mi je potreban neko ko će me prizemljiti. Sada konačno imam to sidro i zbog toga se osjećam potpuno - rekla je.

Peri (41) iza sebe ima brak sa komičarem Raselom Brendom, dok sa bivšim vjerenikom Orlandom Blumom ima petogodišnju kćerku Dejzi Dav.