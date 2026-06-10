Nova tužba protiv Didija: Bivši dječji glumac tvrdi da ga je reper zlostavljao kad je bio maloljetan

Američki reper Šon Kombs (Sean Combs), poznatiji kao Didi (Diddy), suočava se s novom tužbom u kojoj anonimni muškarac tvrdi da ga je glazbenik seksualno zlostavljao, dok je bio maloljetnik. Prema sudskim dokumentima koje je objavio "Daily Mail", tužitelj, čiji identitet nije otkriven, navodi da je 2007. godine radio kao dječji glumac i da je tijekom jednog događaja za umrežavanje u "Hollywood Hillsu" upoznao Kombsa. On tvrdi da ga je reper pozvao na privatni razgovor o mogućim poslovnim prilikama, nakon čega je, prema njegovim riječima, došlo do seksualnog napada. U tužbi se navodi da je Kombs počeo neprimjereno dodirivati maloljetnika, te mu potom pružio oralni seks. Pomenuti muškarac tvrdi da je prije toga izrazio nelagodu zbog situacije, ali da se susret ipak nastavio. Nakon navodnog incidenta, Kombs mu je, prema tužbi, rekao da će ga imati na umu za buduće profesionalne prilike prije nego što je napustio prostoriju.

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Didijev glasnogovornik, Džuda Engelmajer (Juda Engelmayer), odbacio je optužbe kao "lažne i apsurdne", ističući da Kombs nikada nije seksualno zlostavljao nikoga, uključujući djecu, te poručio da će i ove optužbe biti opovrgnute. Protiv Kombsa se trenutačno vodi još jedna istraga u Los Anđelesu. Ured okružnog tužitelja potvrdio je početkom juna da razmatra navode publicista Džonatana Heja (Jonathan Hay), koji tvrdi da ga je reper seksualno napao u dva navrata, 2020. i 2021. godine. Hej u svojoj građanskoj tužbi navodi da je s Kombsom surađivao na projektu vezanom za ostavštinu pokojnog repera Notoriousa B.I.G., a navodni incidenti dogodili su se tijekom poslovnih sastanaka u Los Anđelesu. Tvrdi da su posljedice tih događaja ozbiljno utjecale na njegovo mentalno zdravlje.