Video / Grupa Helem Nejse obradovala Sarajlije obradom pjesme "Požuri"

Sarajevski bend izveo je pjesmu “Požuri” Halida Bešlića, ali u potpuno drugačijem muzičkom aranžmanu. Umjesto prepoznatljivog narodnog zvuka, pjesma je dobila reggae interpretaciju, što je odmah promijenilo atmosferu na otvaranju festivala.

Publika je novu verziju pjesme prihvatila s oduševljenjem i pjevala uglas, stvarajući snažan festivalski ambijent.

Nakon toga program je nastavljen u istom ritmu uz pjesmu “Svjetsko, a naše”, koju je grupa posvetila uspjesima reprezentacije i Zmajeva, što je dodatno podiglo atmosferu.

Podsjećamo, u narednih 40 dana na Sarajevo Street Food Marketu najavljeni su brojni koncerti i bogata gastronomska ponuda. Nastupat će izvođači iz BiH i regiona, među kojima su Prljavo kazalište, S.A.R.S., Sara Jo, Vesna Pisarović, Grše, Lexington Band, Igor Vukojević, Rock ko fol, Mirza Pandur i Berin Buturović, kao i brojni tribute bendovi.

Tokom festivala posjetioci će moći pratiti i utakmice Svjetskog prvenstva u nogometu.