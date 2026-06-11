Video / Nastala iz čiste sportske euforije: Bh. muzičar Jasmin Smajić posvetio singl reprezentaciji

Bosanskohercegovački muzičar Jasmin Smajić, poznatiji pod umjetničkim imenom JAP, predstavio je svoj novi singl pod nazivom „Navijačka (Moja BiH)“.

Muzička reakcija

Pjesma je nastala kao iskrena muzička reakcija na novu sportsku euforiju i sjajne uspjehe reprezentacije Bosne i Hercegovine, s ciljem da postane nezaobilazan dio atmosfere na tribinama, u automobilima i radijskim eterima širom zemlje.

Zanimljivo je da je JAP kompletnu muzičku ideju realizovao potpuno samostalno. Kantautor je otpjevao glavni vokal, osmislio atmosferu, te odsvirao gotovo sve instrumente koji se čuju u numeri, od akustične i električne gitare, preko klavira, klavijatura i timpana, pa sve do bas gitare koja je njegov primarni instrument.