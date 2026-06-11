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NOVA PJESMA

Video / Nastala iz čiste sportske euforije: Bh. muzičar Jasmin Smajić posvetio singl reprezentaciji

U studiju su mu se pridružili prijatelji koji su svojim glasovima u pratećim vokalima kreirali pravi navijački refren

Pjesma je nastala kao iskrena muzička reakcija. Ustupljena fotografija

B. S.

prije 56 minuta

Bosanskohercegovački muzičar Jasmin Smajić, poznatiji pod umjetničkim imenom JAP, predstavio je svoj novi singl pod nazivom „Navijačka (Moja BiH)“. 

Muzička reakcija

Pjesma je nastala kao iskrena muzička reakcija na novu sportsku euforiju i sjajne uspjehe reprezentacije Bosne i Hercegovine, s ciljem da postane nezaobilazan dio atmosfere na tribinama, u automobilima i radijskim eterima širom zemlje.

Zanimljivo je da je JAP kompletnu muzičku ideju realizovao potpuno samostalno. Kantautor je otpjevao glavni vokal, osmislio atmosferu, te odsvirao gotovo sve instrumente koji se čuju u numeri, od akustične i električne gitare, preko klavira, klavijatura i timpana, pa sve do bas gitare koja je njegov primarni instrument.

Navijački refren

Ipak, kako bi pjesma dobila prepoznatljiv, horski i stadionski karakter, u studiju su mu se pridružili prijatelji koji su svojim glasovima u pratećim vokalima kreirali pravi navijački refren.

Pjesma „Navijačka (Moja BiH)“ snimana je u tuzlanskom studiju „Piksi“, a za produkciju i snimanje popratnog videospota zaslužan je Azur Jahić. Nova numera dolazi u pravom trenutku, kao snažna muzička podrška bh. momcima koji s ponosom brane boje Bosne i Hercegovine.

# ZMAJEVI
# PJESMA
# JASMIN SMAJIĆ
# JAP
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